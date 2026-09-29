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Karim Malim
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Un scandale secoue la Turquie : le président du comité des arbitres arrêté pour de graves accusations

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Harcèlement et falsification de documents officiels

L'arbitrage turc a subi un coup dur après que les enquêtes judiciaires se sont tournées vers l'un de ses plus éminents responsables. Les autorités ont en effet arrêté Ferhat Gündoğdu, président du Comité central des arbitres turcs (MHK), aux côtés de six autres suspects, dans une affaire liée à des accusations de harcèlement et de falsification de documents officiels.

Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête menée par le parquet d'Istanbul et ont donné lieu à des opérations simultanées à Istanbul, Ankara, Elazığ et Manisa, l'enquête se concentrant sur des soupçons liés aux mécanismes de sélection, de classement et de désignation des arbitres.

Selon les médias turcs, l'enquête examine des allégations d'exclusion de certains arbitres sans décisions objectives et justifiées, ainsi que de non-désignation d'autres arbitres, en plus de la faveur accordée à des arbitres bien précis et de l'ingérence dans les processus de qualification et de désignation.

Les investigations portent également sur des soupçons concernant des modifications non autorisées apportées aux listes d'arbitres et d'observateurs établies au cours des années 2022 et 2024, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca.



La liste des personnes arrêtées comprenait, aux côtés de Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, chef de la délégation d'Istanbul au sein de l'association des arbitres et observateurs, Ahmet Şahin, ancien vice-président du Comité central des arbitres, Yunus Yıldırım, ancien membre du comité, Sabahattin Şahin, membre actuel, ainsi qu'Alican Sağlar et Emre Küsef, deux responsables au sein de la structure de l'association des arbitres à Istanbul.

Les enquêtes ont révélé des conversations menées via l'application WhatsApp trouvées sur le téléphone de Karadoruk, qui portaient sur les listes d'arbitres et la manière de les gérer.

Dans l'une de ces conversations, après avoir cité les noms de quatre arbitres, l'un des participants a écrit : « Supprimons ces quatre-là », avant que la réponse ne suive : « Soyons prudents » et « Ne les supprime pas immédiatement ».

Dans une autre conversation, Karadoruk a évoqué l'un des arbitres, avant que les messages ne contiennent des expressions parmi lesquelles : « Puisqu'il ne se pliera pas, coupons-lui la tête et finissons-en ».



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