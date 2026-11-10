Joan García ne craint pas de se tenir au bord du danger. Il estime au contraire que l'audace sur laquelle le Barça fonde son style de jeu représente l'un des secrets de la réussite de l'équipe, malgré les responsabilités exceptionnelles qu'elle impose au gardien de but, en particulier compte tenu du recours à une ligne défensive avancée qui laisse de grands espaces derrière elle.

Le gardien de but du Barça, âgé de 25 ans, a défendu la philosophie de l'équipe, affirmant que les bénéfices tirés de ce style surpassent ses risques, et que les chances d'arrêter une occasion restent bien supérieures à celles de commettre des erreurs.

García est revenu dans le camp de la sélection espagnole après son absence lors de la dernière trêve internationale, et il s'est exprimé auprès du journal « Mundo Deportivo » avant la séance d'entraînement matinale à la Cité du football de la Fédération espagnole, revenant sur son expérience avec le Barça et sur les défis de la concurrence au sein de la sélection.

Le gardien, qui a été l'un des grands artisans de la récente victoire du Barça face à l'Atlético de Madrid au stade Wanda Metropolitano, a déclaré que le style de l'équipe lui impose de rester en permanence concentré, mais qu'il se sent à l'aise dans ce rôle.

Il a ajouté : « Notre style de jeu exige du gardien de but une concentration et une attention totales, afin qu'il puisse aider l'équipe par tous les moyens possibles. Je me sens à l'aise dans ce rôle, et j'aime aider mes coéquipiers dans différentes situations. Il est vrai que cela comporte un risque important, mais au final cela a prouvé que cela en vaut la peine, et je suis heureux de pouvoir contribuer. »

Au sujet de la façon de gérer les risques liés au fait d'avancer continuellement hors de sa ligne de but, il a expliqué : « Je ne pense pas tant à l'instant présent qu'à donner le meilleur de moi-même. Il est vrai que certaines choses peuvent parfois arriver sans que je le souhaite, mais je pense que bien réfléchir à la question te conduit, la plupart du temps, à un résultat positif. Car tu arrêteras bien plus d'occasions que tu ne commettras d'erreurs. »

Une concurrence féroce et un objectif non négociable

García a évoqué son retour en sélection espagnole, dans un contexte de forte concurrence avec un groupe des meilleurs gardiens de but, estimant que cela reflète la qualité du travail mené dans les académies de football espagnoles.

Il a déclaré : « Je pense que cela reflète la qualité du travail fourni dans les académies de jeunes en Espagne. Álvaro nous a rejoints lui aussi désormais, et c'est un excellent gardien qui prouve sa valeur. Je suis extrêmement heureux de partager le vestiaire avec eux et de m'entraîner à leurs côtés, car cela m'aide à continuer à progresser. »

Il a également parlé de l'ambiance positive qui unit les gardiens de la sélection, évoquant son émotion face aux mots d'Unai Simón lors de son discours à la cérémonie du Ballon d'Or, lorsqu'il lui a adressé, ainsi qu'à David, quelques mots.

Il a expliqué : « Notre réaction a été formidable. Au final, il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe sur le terrain, mais des personnes et des relations que l'on construit en dehors. Je pense que notre relation est formidable et particulière, et David et moi étions extrêmement heureux, comme si nous avions remporté le trophée nous-mêmes. J'estime que cela en dit long sur nos personnalités à tous les trois. »

Il a conclu : « Bien sûr, les exigences de la concurrence sur le terrain sont très élevées, mais nous donnons tous le meilleur de nous-mêmes, et cela se voit clairement lors des matchs. »

Au sujet des prochaines confrontations de la sélection espagnole, face à la République tchèque à Prague et à l'Angleterre au stade de Wembley, García a affirmé que l'objectif consiste à poursuivre les victoires et à terminer le parcours de la meilleure manière possible.

Il a déclaré : « L'objectif est clair : remporter les matchs et continuer à progresser en Ligue des nations de l'UEFA, tout en préservant notre bilan vierge de toute défaite. C'est un défi formidable et stimulant, et il mérite que nous donnions tout ce que nous avons pour l'atteindre. »