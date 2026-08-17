Tous les indicateurs confirment le départ imminent du joueur Marc Casadó des rangs du Barça, lors du mercato estival en cours.

Casadó se dirigeait vers l'Arabie saoudite, dans le cadre d'une transaction qui intéressait le Barça sur le plan économique en raison du montant du transfert, mais l'expert du mercato Fabrizio Romano affirme que cette option est devenue incertaine, et que l'avenir de Casadó se dessine plus probablement en Europe.

Le journal Sport a rapporté que Casadó accepte de partir, mais qu'il veut choisir sa destination lui-même, et il semble que jouer en Roshn Saudi League ne le séduise guère.

Marc Casadó veut jouer la compétition au plus haut niveau, c'est pourquoi il donnera la priorité à rester sur le marché des transferts européen, tout en surveillant toute belle opportunité qui pourrait se présenter.

Son agent, Jorge Mendes, travaille depuis des semaines à faire bouger le marché des transferts, et plusieurs clubs de Premier League anglaise s'intéressent à lui. Il a également été question de Milan sous la direction de Ruben Amorim, bien que les négociations n'aient pas encore progressé.

Le Barça veut obtenir au moins 30 millions d'euros, montant qu'il aurait pu garantir en Arabie saoudite, mais les portes semblent désormais fermées de ce côté-là.

Al-Hilal et Al-Ahli Djeddah avaient manifesté leur intérêt pour recruter Casadó il y a plusieurs semaines, au point que le joueur a étudié cette option, mais il penche désormais vers la poursuite de sa carrière en Europe, même si le montant de la transaction serait nettement inférieur.

Le Barça, après tous les revenus engrangés ces derniers jours, ne ressent plus le même degré d'urgence pour finaliser cette vente.

À un peu moins de 15 jours de la fermeture du marché des transferts, le moment est venu de prendre une décision concernant son avenir, et le départ de Casadó du Barça pourrait devenir très imminent.