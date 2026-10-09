Un retour que personne n'attendait : la star du Real Madrid sort de la prison des blessures

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé que le latéral français Ferland Mendy s'entraînera sur la pelouse avec ses coéquipiers pour la première fois, une étape importante après des mois d'une blessure qui s'est révélée plus complexe qu'il n'y paraissait au départ.

Lorsd'une conférence de presse vendredi, Mourinho a déclaré : « Mendy s'entraînera sur la pelouse pour la première fois avec nous. »

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Mendy avait disputé son dernier match le 3 mai dernier face à l'Espanyol, lorsqu'il a ressenti, quelques minutes après le coup d'envoi, une vive douleur à la cuisse droite et a été contraint de quitter le terrain.

Les examens ont révélé une blessure au tendon du muscle droit fémoral, dans la zone même où il avait déjà subi une blessure ayant nécessité une intervention chirurgicale. Une semaine plus tard, le joueur a été opéré pour soigner cette blessure.

Les prévisions évoquaient initialement une absence d'environ 5 mois, mais ses antécédents avec les blessures et la complexité de la phase de récupération ont imposé une approche d'une extrême prudence.

La route est encore longue

Malgré son retour à l'entraînement sur le gazon, environ 5 mois après l'opération, cette étape ne signifie pas que Mendy est prêt à disputer des matchs, car il lui reste encore plusieurs étapes à franchir avant d'obtenir le feu vert médical et de retrouver le rythme nécessaire pour jouer, selon le journal « Marca » espagnol, qui a décrit le retour du joueur français comme « que personne n'attendait ».

Mendy retrouve par ailleurs une réalité différente de celle qu'il avait laissée au printemps, car la concurrence au poste de latéral gauche et son long passif de blessures transforment son retour en un nouveau défi. Mais la bonne nouvelle pour lui est que, cette fois, l'équipe n'a pas besoin de précipiter son retour à la compétition.



