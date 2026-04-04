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Hussein Hamdy

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Un retour exceptionnel sauve Flick lors du match contre l'Atlético de Madrid

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Barcelone vise une nouvelle victoire pour consolider sa place de leader de la Liga

L'Allemand Hans Flick a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre l'Atlético de Madrid, ce samedi, lors de la 30e journée de la Liga.

Les choix de Flick ont vu Jules Koundé et Alex Balde obtenir le feu vert médical après que le duo se soit remis de ses blessures.

Pour le match d'aujourd'hui, Barcelone devra se passer de Frenkie de Jong, Raphinha et Andreas Christensen, tous blessés.

Voici la composition complète de l'équipe de Barcelone :

Gardiens : Juan García - Ciesny - Eder Alire.

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Défense : Cancelo - Balde - Araujo - Kubarsi - Gerard Martin - Koundé - Eric Garcia - Xavi Espart.

Milieu de terrain : Gavi - Pedri - Ferran López - Casado - Olmo - Bernal - Tomi.

Attaque : Ferran Torres - Lewandowski - Lamine Yamal - Rashford - Rooney Bardji.

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