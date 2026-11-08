Ali Maher, le nouveau sélectionneur de l'Égypte, a dévoilé sa première liste avec les Pharaons, en vue d'affronter le Malawi à l'occasion des troisième et quatrième journées des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027, des tests qui portent les marques de la nouvelle ère de la sélection nationale.

Le stage de la sélection égyptienne doit débuter le 9 novembre courant, au centre des sélections nationales, en préparation des deux matches au cours desquels les Pharaons cherchent à consolider leur première place au sein du deuxième groupe et à se rapprocher d'un nouveau pas vers la qualification au tournoi continental.

La liste d'Ali Maher comporte un certain nombre de changements, à commencer par le retour de cinq joueurs, à savoir Mohamed El Shenawy, gardien de but d'Al Ahly, Mahmoud Hamdi « El Wensh », Mohamed Chehata, Nasser Maher et Mahmoud Marei, dans les rangs de la sélection nationale.

La liste a également été marquée par une surprise offensive avec l'intégration, pour la première fois, de Mahmoud Mamdouh, attaquant de Modern Sport et meilleur buteur du championnat égyptien avec 8 buts, après les performances remarquables qu'il a livrées depuis le début de la saison.

En revanche, l'absence d'Imam Ashour, milieu de terrain d'Al Ahly, se poursuit pour des raisons techniques, tandis qu'Abdelaziz El Baalouchi, gardien de but d'Al Bank Al Ahly, est sorti des plans après le retour de Mohamed El Shenawy dans la liste.

La liste a aussi été marquée par l'absence d'Omar Fayed, défenseur du Frosinone italien, qui avait rejoint la sélection lors de la dernière trêve internationale pour pallier la blessure de Hamdi Fathi, ce dernier, joueur d'Al Wakrah au Qatar, ayant été écarté en raison de sa blessure.

Était également absent Ali Mahmoud, milieu de terrain d'Al Ahly, qui avait connu sa première apparition internationale lors du dernier stage, Mohamed Chehata, joueur du Zamalek, faisant son retour dans les plans de la sélection en cette période.

Parmi les retours les plus marquants figure aussi Mahmoud Hassan « Trezeguet », joueur d'Al Riyad en Arabie saoudite, après sa guérison de la blessure qui l'avait privé de participer avec les Pharaons lors de la dernière trêve internationale.

De l'autre côté, l'absence de Mostafa Mohamed, attaquant du Konyaspor turc, de la liste de la sélection se poursuit, après qu'il s'est éloigné des plans depuis la participation des Pharaons à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier.

La liste de la sélection égyptienne pour les deux matches face au Malawi se présente comme suit :

Gardiens de but : Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdi Soliman (Zamalek), Mostafa Choubir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

Défense : Mahmoud Hamdi « El Wensh » (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets en Bulgarie), Rami Rabia (Al Ain aux Émirats arabes unis), Mohamed Abdelmonem (Nice en France), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Milieu : Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lacheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Chehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland au Danemark), Mahmoud Hassan « Trezeguet » (Al Riyad en Arabie saoudite), Ahmed Sayed « Zizo » (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic en Écosse).

Attaque : Mohamed Salah (Trabzonspor en Turquie), Omar Marmoush (Tottenham en Angleterre), Hamza Abdelkarim (Barcelone en Espagne), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

Le Stade international du Caire doit accueillir le match aller le 13 novembre courant, avant que la rencontre entre les deux sélections ne se renouvelle le 17 du même mois, au Stade international de Bingu au Malawi, à l'occasion de la quatrième journée des éliminatoires.

La sélection égyptienne figure dans le deuxième groupe, aux côtés des sélections de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. Les Pharaons occupent la tête du classement avec 4 points, devançant à la différence de buts l'Angola, deuxième, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, et que la sélection du Soudan du Sud se trouve à la dernière place sans aucun point.

La sélection égyptienne avait entamé son parcours dans les éliminatoires par un match nul vierge face à l'Angola à l'extérieur, avant de retrouver le chemin de la victoire grâce à un large succès sur le Soudan du Sud par cinq buts à zéro, à l'extérieur.