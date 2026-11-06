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Como 1907 v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

« Un résultat qui n'arrive qu'une fois dans une vie » : Fàbregas célèbre l'exploit historique de Côme

Lens vs Como
Lens
Como
Ligue des Champions
C. Fabregas
France
Italie
Espagne

Neuf buts dans une soirée qui ne se répétera pas

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Cesc Fàbregas, l'entraîneur du club italien de Côme, s'est exprimé longuement sur la victoire historique et écrasante que son équipe a décrochée sur le score de 9-1 face au club français de Lens en Ligue des champions, soulignant que, malgré la joie liée à ce résultat historique et à la remarquable première apparition du jeune Matteo Papatchiolli, il a ressenti de la frustration à cause du but encaissé par sa formation.

Côme est devenu le premier club italien de l'histoire à inscrire 9 buts en un seul match de Ligue des champions, et a également signé le plus grand écart de victoire à l'extérieur dans l'histoire de la compétition, à l'issue du festival offensif qui a vu 7 joueurs différents inscrire les 9 buts : Tasos Douvikas (triplé), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, ainsi que le prometteur Papatchiolli, qui a marqué dès sa première touche de balle lors de ses débuts officiels.

À l'issue de la quatrième journée de la phase de ligue, Côme occupe la quatrième place au classement avec 9 points, derrière le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Arsenal, pour sa première participation historique à la compétition continentale, qui l'a également vu subir deux lourdes défaites sur le score de 4-1 face à Leipzig et à Manchester United.

Fàbregas a commenté cet exploit historique dans son entretien avec le journal italien « La Gazzetta dello Sport » : « C'est vrai, nous avons inscrit notre nom dans les annales de l'histoire. Ce fut une soirée inoubliable pour nos supporters et pour le club. Tout a tourné en notre faveur, mais nous devons rester sur cette lancée car nous avons un autre match extrêmement important dimanche. »

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Côme, qui occupe également la quatrième place au classement du championnat italien, attend un déplacement difficile lorsqu'il se rendra sur la pelouse de l'Inter Milan, tenant du titre, au stade de San Siro.

À propos de sa préparation pour affronter les Nerazzurri, l'entraîneur espagnol a déclaré : « Il est juste de savourer ce moment car le groupe le mérite, mais le football avance à un rythme très rapide. J'ai déjà dit aux joueurs que nous devions tourner la page du match contre Lens et ne penser qu'à l'Inter. Un match très difficile nous attend sur sa pelouse, et ce sera un défi épuisant sur le plan physique et mental. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous devons nous préparer de la meilleure façon possible. L'objectif est d'aller à Milan et de montrer notre véritable identité, car ce sera notre neuvième match entre les deux trêves internationales, et nous devons tenter de bien le terminer puis de tourner à nouveau la page. »

Revenant sur sa large victoire face à Lens, Fàbregas a insisté sur le fait que ce succès exceptionnel n'est que « le début du voyage » pour Côme sur la scène européenne : « Personne ne pouvait s'attendre à un score de 9-1, c'est un résultat qui ne se produit pas habituellement dans le football et qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Je suis fier de mes joueurs, et les chiffres sont vraiment excellents, mais nous n'en sommes qu'au début de notre voyage en Ligue des champions et nous n'avons disputé que quatre matchs. »

Et de conclure : « Nous avons livré un bon match face à Lens, même si les cinq premières minutes de la seconde période ont été entachées d'un certain relâchement, mais nous avons bien géré défensivement et offensivement, même si le but que nous avons encaissé m'a mis en colère. Certaines choses ont changé derrière lorsque nous avons effectué trois remplacements, mais c'est mon ancien coéquipier Aguilar qui a marqué ce superbe but. »

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