L'Allemand Hansi Flick, entraîneur du Barça, ne voit pas d'objection à ce que son club catalan se mobilise pour recruter son compatriote Finn Jeltsch, défenseur central de Stuttgart.

Le journal Sport indique que Jeltsch, âgé de 20 ans, est suivi par de nombreux grands clubs européens, parmi lesquels le Barça, le Real Madrid et Liverpool, ce dernier étant, selon les informations, prêt à verser 50 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Des sources proches du club allemand ont confirmé l'intérêt de Flick pour Jeltsch, considéré comme l'un des piliers défensifs les plus prometteurs.

On sait que l'entraîneur du Barça suit le football de son pays avec un intérêt particulier, ce qu'il a démontré en recrutant Karim Adeyemi au cours de l'été en cours.

Le transfert d'Adeyemi relevait d'une décision personnelle de l'actuel entraîneur du Barça, qui connaissait très bien le joueur. C'est également lui qui, le premier, a désigné Jeltsch comme une cible pour l'été prochain.

La valeur marchande du joueur s'élève à environ 40 millions d'euros, selon le site Transfermarkt, mais sa progression laisse penser que ce montant va augmenter l'été prochain, période à laquelle le Barça semble vouloir boucler l'opération.

Jeltsch se distingue par son sérieux, son calme et sa sobriété, et ressemble beaucoup à une ancienne cible du Barça, son compatriote Nico Schlotterbeck.

Jeltsch dispute sa troisième saison avec Stuttgart, qu'il a rejoint en provenance de Nuremberg, et il semble que l'exercice en cours sera le dernier pour lui sous les couleurs du club allemand.