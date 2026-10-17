Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONAAFP
Karim Malim
Traduit par

Un record peu enviable : le cauchemar qui poursuit Antony avant le choc face au Barça

Antony
Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Brésil
Espagne
Jordanie
Irak
Algérie

Une statistique choquante et une poursuite sans fin !

Tous les regards se tournent vers le stade de La Cartuja, qui accueille un duel aussi relevé qu'attrayant entre le Real Betis et le Barça, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne. Une rencontre qui met face à face l'ambition des locaux de rester dans la course aux premières places et la volonté du club catalan de consolider sa place de leader au classement.

Avant ce choc très attendu, le réseau spécialisé dans les statistiques "WhoScored" a mis en lumière une statistique peu flatteuse qui poursuit le Brésilien Antony, la vedette du Real Betis, auteur de 32 tirs sans parvenir à inscrire le moindre but en championnat d'Espagne cette saison. Il s'agit du total le plus élevé parmi tous les joueurs des cinq grands championnats européens.

Le Real Betis occupe la troisième place du classement de la Liga avec 19 points, tandis que le Barça est seul en tête avec 24 points, ce qui confère à cette rencontre une importance capitale dans la lutte pour le sommet.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9621188+1020
N
V
V
V
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
8611149+519
V
N
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
FC SévilleFC SévilleSEV
84221312+114
N
D
V
V
N
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
N
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
N
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
9
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
9234111109
N
N
D
D
V
10
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
N
V
N
N
N
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
12
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
N
N
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
N
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
N
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
N
N
D
D
N
18
ElcheElcheELC
81341117-66
N
V
D
N
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
8125615-95
N
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
N
D
D
N
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google