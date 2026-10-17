Tous les regards se tournent vers le stade de La Cartuja, qui accueille un duel aussi relevé qu'attrayant entre le Real Betis et le Barça, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne. Une rencontre qui met face à face l'ambition des locaux de rester dans la course aux premières places et la volonté du club catalan de consolider sa place de leader au classement.

Avant ce choc très attendu, le réseau spécialisé dans les statistiques "WhoScored" a mis en lumière une statistique peu flatteuse qui poursuit le Brésilien Antony, la vedette du Real Betis, auteur de 32 tirs sans parvenir à inscrire le moindre but en championnat d'Espagne cette saison. Il s'agit du total le plus élevé parmi tous les joueurs des cinq grands championnats européens.

Le Real Betis occupe la troisième place du classement de la Liga avec 19 points, tandis que le Barça est seul en tête avec 24 points, ce qui confère à cette rencontre une importance capitale dans la lutte pour le sommet.