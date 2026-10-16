Bologne et l'Inter Milan sont à égalité au bilan de leurs neuf dernières confrontations en Serie A, chaque équipe ayant signé 3 victoires contre 3 matches nuls, dont le 3-3 lors de leur dernier affrontement, le 23 mai au stade Dall'Ara.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, la rencontre de demain samedi, comptant pour la septième journée de Serie A, pourrait voir Bologne et l'Inter Milan faire match nul lors de deux rencontres consécutives dans la compétition pour la première fois depuis novembre 2013 et avril 2014, après leur match nul 3-3 lors de leur dernière opposition le 23 mai.

Bologne n'a pas été battu dans 4 de ses 5 derniers matches à domicile face à l'Inter Milan en Serie A, avec 3 victoires et un match nul, après avoir perdu 12 de ses 15 rencontres précédentes sur sa pelouse contre ce même adversaire, pour 3 matches nuls.

Depuis décembre dernier, Bologne a encaissé plus de buts dans ses matches à domicile en Serie A que n'importe quelle autre équipe, ses filets ayant tremblé 26 fois.

Prochains matchs BOL Serie A 12:00 INT Regarder

Sur la même période, et à l'exception des équipes promues et reléguées, Bologne a récolté le plus faible nombre de points dans ses matches à domicile, n'ayant engrangé que 11 points en 17 rencontres, avec deux victoires, 5 matches nuls et 10 défaites, soit un écart d'au moins 5 points avec toute autre équipe.

Bologne a concédé le match nul dans 4 de ses 5 dernières rencontres à domicile en Serie A, pour une seule défaite, dont ses deux derniers matches.

Le club de la région d'Émilie-Romagne pourrait enregistrer au moins 3 matches nuls consécutifs sur sa pelouse dans la compétition pour la première fois depuis la période comprise entre avril et octobre 2024, lorsqu'il avait signé 7 matches nuls de suite à domicile.

L'Inter Milan a récolté 16 points en Serie A cette saison et pourrait atteindre au moins 19 points après les 7 premières journées pour la quatrième fois seulement depuis l'adoption du système de la victoire à 3 points lors de la saison 1994-1995.

Le club y était déjà parvenu sous la direction de Luciano Spalletti lors de la saison 2017-2018, avec 19 points, puis avec Hector Cuper lors de la saison 2002-2003 et Luigi Simoni lors de la saison 1997-1998, après avoir récolté 19 points lors de chacune de ces saisons, mais l'Inter Milan n'a été sacré champion en fin de saison dans aucune de ces trois occasions.

L'Inter Milan a alterné entre match nul et victoire lors de chacun de ses sept derniers déplacements en Serie A, le dernier en date étant le match nul 2-2 face à la Roma.

Les Nerazzurri n'ont pas signé deux matches nuls consécutifs à l'extérieur dans la compétition depuis la période comprise entre mai et septembre 2024, lorsqu'ils avaient enregistré 3 matches nuls de suite.

La Juventus a signé la meilleure valeur de buts attendus concédés en Serie A cette saison, avec 2,9, devant Bologne, deuxième avec 5,8, tandis que l'Inter Milan occupe la cinquième place avec 7,0.

Les cinq buts de Bologne en Serie A cette saison ont été répartis entre 5 joueurs différents : Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini et Iling-Junior.

Federico Bernardeschi a par ailleurs contribué à 6 buts en championnat au cours de l'année 2026, avec 4 réalisations et deux passes décisives, ce qui en fait le joueur de Bologne le plus décisif offensivement.

Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan, a inscrit 5 buts contre Bologne en Serie A, mais tous l'ont été au stade San Siro.

Le stade Renato Dall'Ara est l'enceinte où l'attaquant argentin a disputé le plus grand nombre de minutes dans la compétition au cours de sa carrière sans jamais marquer, soit 483 minutes, mais il ne pourra pas briser ce sortilège demain samedi, en raison de son absence pour blessure.

Les autres stades où il n'a pas réussi à marquer en Serie A se limitent au stade Paolo Mazza de Ferrare, où il a joué 103 minutes, et au stade Ezio Scida de Crotone, où il a disputé 65 minutes.



