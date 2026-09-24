Publiquement, on a peu, voire pas du tout, parlé d’Aaron Anselmino ces dernières semaines et ces derniers mois. Pour comprendre la situation du défenseur central, prêté la saison passée par Chelsea à Borussia Dortmund, puis soudainement rappelé cet hiver avant d’être immédiatement cédé dans le cadre d’un nouveau prêt au club partenaire des Blues, le Racing Strasbourg, il faut lire un peu entre les lignes.

Le fait qu’il ait dû lever le camp au BVB à contrecœur et contre sa volonté est connu, et cela a été largement documenté par une vidéo du club de Westphalie dans laquelle Anselmino a fondu en larmes au moment de faire ses adieux à ses coéquipiers. Son passage en France a finalement tourné au désastre, qu’Anselmino préférerait sans doute effacer de sa mémoire.

Il n’est donc pas surprenant que son profil Instagram soit resté sans publication pendant 241 jours, et qu’on n’y trouve pas la moindre photo de sa période à Strasbourg. Car c’est là qu’a culminé ce qui traverse jusqu’ici le passage d’Anselmino en Europe comme un fil rouge, depuis son arrivée définitive à Chelsea en janvier 2025 pour une indemnité de transfert de 16,5 millions d’euros : il était blessé.

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Combien de fois Aaron Anselmino a-t-il joué pour le Racing Strasbourg ?

Anselmino a joué 15 minutes pour le Racing, réparties sur trois matches. Lors de deux d’entre eux, il est entré en jeu à la 90e minute puis à la huitième minute du temps additionnel. Au total, il a manqué pas moins de 20 matches du club alsacien en raison d’une béquille et de deux blessures à la cuisse. Anselmino a systématiquement été absent après avoir pourtant été sur le terrain peu auparavant.

C’était déjà le cas au BVB. Anselmino y avait alors signé des débuts très corrects, avant de disparaître pendant des semaines. Les ischio-jambiers lui causent depuis toujours d’énormes difficultés. À ce jour, le joueur de 21 ans a déjà cumulé sept périodes d’indisponibilité depuis qu’il a quitté son Argentine natale, avec des absences allant de deux semaines et demie à environ trois mois.

Pour son développement de jeune talent sur un continent qu’il ne connaissait pas, lui qui a déjà dû découvrir en quelques mois trois nouveaux points de chute, cultures et fonctionnements internes de club, c’est évidemment un poison absolu. Ses chiffres le reflètent donc : depuis janvier 2025, Anselmino a disputé 14 matches chez les professionnels, pour un total de 603 minutes de jeu. 97 % d’entre elles ont été accumulées à Dortmund.

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Aaron Anselmino est actuellement une nouvelle fois blessé à Chelsea

Et où en est Anselmino actuellement ? Eh bien, devinez : il est blessé et écarté ! Ou écarté parce qu’il a été blessé ? On ne le sait pas exactement, comme évoqué dans le premier paragraphe de cet article.

Compte tenu de l’énorme concurrence chez les Londoniens, qui tentent de toute façon encore une fois un nouveau départ sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, et ont appuyé cette ambition avec des dépenses en transferts d’un peu plus de 400 millions d’euros pour dix joueurs, Anselmino apparaissait sans surprise comme un candidat à un départ. Sous quelque forme que ce soit.

Mais au vu de sa disponibilité et de sa fiabilité extrêmement limitées, les prétendants ne se sont évidemment pas bousculés. Les clubs qui avaient au moins envisagé son recrutement se sont finalement sentis confirmés le 9 août.

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Aaron Anselmino n’a pas encore joué la moindre seconde pour Chelsea

Après avoir tout de même reçu auparavant 63 minutes de la part d’Alonso lors de la tournée asiatique des Blues en trois rencontres (contre Tottenham, la Juventus et Milan) en tant que remplaçant, à chaque fois à la place de Jorrel Hato, Anselmino figurait dans le onze de départ ce jour-là. L’adversaire lors de l’avant-dernier match de préparation était le club malaisien de Johor Darul Ta'zim FC.

L’Argentin a tenu 29 minutes. Puis la musculature de la cuisse s’est rappelée à lui. Anselmino a quitté le terrain en larmes.

Et c’est là, loin du terrain, qu’il est resté depuis. Le 27 août, Anselmino figurait tout de même dans le groupe pour le match de Coupe de la Ligue anglaise contre Luton Town, mais il s’est contenté de regarder pendant 90 minutes. Lors de toutes les autres rencontres, il a dû prendre place en tribune.

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Aaron Anselmino absent de la photo d’équipe de Chelsea

Récemment, le 12 septembre, Alonso a enfin évoqué publiquement Anselmino, mais en le citant parmi les trois joueurs absents pour le duel de championnat contre Hull City. Tout porte donc à croire qu’Anselmino s’est de nouveau blessé depuis sa place sur le banc contre Luton. Quatre jours plus tard, l’heure de la photo officielle d’équipe a sonné. Anselmino n’y apparaît pas.

Ce que l’avenir immédiat réserve à l’ex-joueur de Dortmund, il le connaît déjà en détail : se remettre en forme, enchaîner les séances d’entraînement, idéalement obtenir ses premières courtes apparitions et enfin rester stable. Ce n’est qu’à ces conditions qu’Anselmino aura la moindre chance d’un prêt cet hiver.

Ce scénario semble être le plus probable pour lui, lui que les derniers mois ont assurément beaucoup frustré et agacé. Peut-être aussi au regard du début de saison de Chelsea : avec 15 buts encaissés en sept matches officiels (quatre victoires, un nul, deux défaites), l’équipe dirigée par Alonso, qui possède la pire défense de Premier League, encaisse en moyenne plus de deux buts par match.

Aaron Anselmino : statistiques en football professionnel