Le staff technique du Real Madrid, dirigé par José Mourinho, s'est accordé avec sa star Kylian Mbappé sur un plan de rétablissement, afin qu'il soit prêt à faire son retour avant le match tant attendu contre le Barça.

Mbappé a quitté le rassemblement de l'équipe de France après s'être blessé lors du premier match de la trêve internationale, face à la Turquie, au moment même où il célébrait son but.

L'attaquant français a ressenti des douleurs évidentes au genou gauche et y a rapidement porté la main, avant de tenter de poursuivre le jeu, mais il n'a pas pu continuer et a demandé à être remplacé.

Selon ce qu'ont rapporté les médias, la décision de Mbappé de sortir à ce moment-là lui a peut-être évité une blessure plus grave, le Real Madrid estimant que, s'il avait continué à jouer malgré la douleur, la blessure aurait probablement pu s'aggraver considérablement et nécessiter éventuellement une intervention chirurgicale, ce qui aurait entraîné une absence bien plus longue.

Mais les examens médicaux que le joueur a passés dans la capitale espagnole se sont révélés relativement rassurants.

Le Real Madrid a annoncé que Mbappé souffre d'une « hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche », sa durée d'absence étant estimée à environ deux semaines.

Le Real Madrid ne veut prendre aucun risque

Selon ce qu'a publié le journal AS, il est probable que Mbappé ne participe pas au match contre Villarreal le 10 octobre, même en cas de rétablissement dans les délais prévus, et ce par mesure de précaution de la part du club, d'autant qu'une échéance bien plus importante attend l'équipe peu après : le Clásico face au Barça le 25 octobre, au stade du Camp Nou.

Pour l'heure, le Real Madrid ne juge pas nécessaire de précipiter le retour de son attaquant français, la priorité étant de lui faire retrouver une pleine condition et d'éviter toute rechute qui pourrait compromettre sa participation à la confrontation contre le Barça.

Un congé avec l'accord de Mourinho

Mbappé passe actuellement du temps à Paris en compagnie de sa compagne et de ses amis, lors d'un séjour qui s'est fait avec l'accord de José Mourinho et de son staff technique, ainsi que du staff médical du Real Madrid.

Les instances concernées au sein du club estiment que la blessure de Mbappé ne nécessite pour l'instant qu'un repos actif, et que sa présence à la cité sportive du Real Madrid, à Valdebebas, ne lui apporterait aucun avantage supplémentaire dans le processus de rétablissement.

Les mots « convenu » et « coordonné » reviennent lorsqu'il est question de la manière dont le Real Madrid gère la phase de rétablissement de Mbappé, en référence au fait que toutes les étapes se font en coordination entre le joueur et les staffs technique et médical.

Mbappé n'a pas non plus pris part à l'entraînement du Real Madrid qui s'est tenu à Valdebebas jeudi, et il devrait intensifier le travail au cours de la semaine prochaine, mais sans se fixer d'objectif précis consistant à être prêt pour la confrontation face à Villarreal.

Une réponse à un reportage d'El Chiringuito

Les informations du journal AS viennent répondre à ce qu'a évoqué l'émission El Chiringuito ce jeudi au sujet de Mbappé.

La célèbre émission espagnole a révélé : « Mbappé ne s'est pas rendu au centre d'entraînement de Valdebebas au cours des deux derniers jours, malgré sa blessure et son besoin de soins. »

L'un des invités a précisé : « L'affaire est déroutante. Il arrive blessé de France, mais il ne reçoit pas de soins dans la ville où il joue. »

L'émission a affirmé, appuyant sa position par des vidéos et des photos, que l'attaquant blessé se trouve à Paris, où il a été aperçu en compagnie de sa petite amie Ester Expósito.

Ce comportement a suscité un vif tollé en Espagne. Mais ce n'est pas la première fois, puisque son voyage en Sardaigne pendant sa blessure la saison dernière avait déjà provoqué un étonnement similaire.

Reste à voir si l'attaquant a obtenu l'accord de son club et du staff médical, ce qui est probable. Quoi qu'il en soit, cela donne un argument de poids à ceux qui l'accusent de simuler sa blessure.