Le site officiel de la Liga espagnole a alimenté la polémique autour du transfert de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, vers le FC Barcelone lors du mercato estival en cours.

La Ligue espagnole a placé Rodri en une de son site officiel, une initiative qui coïncide avec l'imminence du transfert de la star de Manchester City vers le Barça, après son refus de rejoindre le Real Madrid.

Alors que les négociations entre le FC Barcelone et Manchester City touchent à leur fin, avec quelques détails mineurs restant à régler avant la conclusion de l'accord, la Ligue espagnole a commencé à préparer ce qui pourrait être l'un des transferts les plus marquants de la compétition ces dernières années.

Dans un geste qui a attiré l'attention, le site officiel de la Ligue espagnole a accueilli ses visiteurs avec une vidéo retraçant les meilleurs moments de Rodri sous les maillots de Villarreal et de l'Atlético Madrid, alors que le joueur est encore lié à Manchester City.

La vidéo est apparue accompagnée d'un message revenant sur les débuts du joueur dans la compétition : « Avant d'être sacré champion du monde avec la sélection espagnole, Rodri avait déjà commencé à montrer son potentiel en Liga. Redécouvrez quelques-uns de ses meilleurs moments avec Villarreal et l'Atlético Madrid, de sa maîtrise du milieu de terrain et de sa lecture intelligente du jeu jusqu'à la qualité qui a fait de lui l'un des meilleurs footballeurs. »

Selon le journal Mundo Deportivo, cette démarche intervient à un moment révélateur, les données indiquant l'imminence d'un retour du milieu de terrain espagnol dans le championnat qui a été le théâtre de ses débuts et de son éclosion avant son transfert à Manchester City.

Quelles sont les dernières évolutions du dossier ?

Dans le même contexte, un rapport de presse a révélé un nouveau rebondissement dans la quête du FC Barcelone pour s'attacher les services de Rodri, lors du mercato estival en cours.

Des rapports de presse ont indiqué ces dernières heures que le FC Barcelone a présenté une offre de 50 millions d'euros, mais le club anglais l'a refusée.

Quant au journal Sport, il a affirmé que le Barça est prêt à dépenser 60 millions d'euros pour le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.

Cette somme reste toutefois insuffisante, car malgré ses bonnes relations avec le FC Barcelone, Manchester City n'est pas disposé à se séparer du Ballon d'Or 2024, l'un de ses meilleurs joueurs, pour un montant dérisoire.

Cependant, Marca a souligné que l'accord entre les deux géants européens reste hors de portée, Manchester City ayant fixé le prix de son joueur de 30 ans à 70 millions d'euros, un montant a minima nécessaire pour convaincre les Citizens de le laisser partir, d'autant qu'ils seraient contraints d'investir des sommes considérables pour le remplacer.

Un retour après plus de 7 ans

Rodri n'a plus disputé de match en Liga depuis le 18 mai 2019, date de sa dernière rencontre sous le maillot de l'Atlético Madrid face à Levante, un match qui s'était soldé par un match nul 2-2.

Depuis, le joueur a rejoint Manchester City, où il est devenu l'un des milieux de terrain les plus importants au monde, avant d'être sacré Ballon d'Or en 2024.

En cas de finalisation de son transfert au FC Barcelone, Rodri fera son retour en Liga après plus de sept ans depuis sa dernière apparition dans la compétition, mais cette fois en tant que l'une des plus grandes stars du football mondial.

Le Ballon d'Or de retour en Liga ?

Ce transfert revêt une importance supplémentaire s'il se concrétise, car l'arrivée de Rodri au FC Barcelone ferait revenir un Ballon d'Or en Liga, pour la première fois depuis le transfert de Cristiano Ronaldo au Real Madrid en 2009.

Alors que le transfert de Rodri n'est pas encore officiellement acté, la mise en avant de sa photo et d'une vidéo de ses meilleurs moments en Liga sur la page d'accueil du site de la compétition intervient à un moment qu'il est difficile d'ignorer.