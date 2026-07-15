Si le FC Barcelone ne fait pas du recrutement d’un nouveau défenseur central une priorité cet été, le dossier de la défense demeure ouvert à toute opportunité, au cas où le mercato réserverait des surprises, notamment concernant l’avenir de certains joueurs clés.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, si le club catalan n’en fait pas une priorité absolue, il n’a pas non plus fermé la porte à cette option : sa position dépendra notamment de l’avenir de l’Uruguayen Ronald Araújo durant le mois et demi restant du mercato.

Dans sa quête permanente de bonnes affaires, la direction barcelonaise aurait reçu des rapports très positifs concernant Cristian Romero, le défenseur central argentin de 28 ans, sous contrat avec Tottenham Hotspur jusqu’en 2029.

Si le joueur a démontré ses qualités défensives lors de la Coupe du monde, un obstacle technique pourrait toutefois bloquer l’opération.

Le journal souligne que cet obstacle réside dans le fait que Romero est droitier, ce qui ne correspond pas aux besoins actuels du Barça, l’équipe souffrant d’un manque évident de défenseurs centraux gauchers depuis le départ d’Iñigo Martínez, où seul Gerard Martín, auteur de performances remarquables depuis le milieu de la saison dernière aux côtés de Pau Cubarsi ou d’Erik García, est disponible.

C’est précisément pour cette raison que le FC Barcelone avait placé l’Italien Alessandro Bastoni en tête de ses priorités pour renforcer son cœur de défense, grâce à sa maîtrise du pied gauche et à l’excellence de ses passes, avant que cette option ne soit écartée en raison des exigences financières élevées de l’Inter Milan.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Romero est associé au Barça : en 2021, alors qu’il s’imposait comme titulaire à l’Atalanta, Lionel Messi l’avait lui-même proposé pour renforcer la défense catalane, au moment où son propre avenir restait en suspens.

Finalement, Messi n’a pas pu rester en raison de la crise financière qui étouffait le club, et Romero n’a pas non plus rejoint la Liga : Tottenham s’est en effet offert ses services en prêt le 6 août 2021, avant de le recruter définitivement l’année suivante pour 50 millions d’euros.