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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Un obstacle gênant pour le Real Madrid dans son premier transfert hivernal

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Gabriel a préféré le Real Madrid à plusieurs grands clubs européens

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Le transfert du jeune talent JJ Gabriel, âgé de 16 ans, de Manchester United au Real Madrid se heurte à un obstacle lié à son impossibilité de participer à la Ligue des champions de la jeunesse de l'UEFA durant la saison en cours, malgré son voyage en Espagne en vue de finaliser l'opération.

Gabriel est devenu éligible pour quitter Old Trafford après avoir atteint ses 16 ans, le mois dernier, en bénéficiant de son passeport chypriote, qui lui permet de contourner les restrictions de transfert liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

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Pourquoi a-t-il préféré le Real Madrid au Barça ? Gabriel répond en deux mots

Mais le journal britannique The Sun a rapporté, ce samedi, que le Real Madrid n'était pas satisfait de l'impossibilité pour le joueur de disputer la Ligue des champions de la jeunesse de l'UEFA, après qu'il a déjà pris part aux rencontres de la compétition avec Manchester United et inscrit un triplé, ce qui le privera de jouer avec le club espagnol dans cette compétition durant le reste de la saison.

Le Real Madrid comptait intégrer le jeune attaquant à son équipe réserve, mais son impossibilité d'en bénéficier dans la compétition européenne représente un obstacle important dans les calculs du club, bien que les prévisions continuent de tabler sur la conclusion de l'opération, qui vaudra à Manchester United une compensation financière estimée à environ 350 000 livres sterling.

Gabriel avait récemment révélé au journal espagnol Marca sa grande ambition, déclarant : « Mon rêve est de remporter le Ballon d'Or », après avoir déjà commencé à s'entraîner à Madrid.

Une demande rejetée

Le joueur a créé la surprise en septembre dernier, lorsqu'il a informé les responsables de Manchester United de son souhait de partir, et a présenté une notification officielle de son intention de quitter le club, bien qu'il ait rejoint ses rangs à l'âge de 11 ans.

La famille du joueur avait demandé qu'il dispute 20 minutes avec Manchester United lors de la rencontre face au club azerbaïdjanais du Sabah en Ligue des champions de l'UEFA, mais l'entraîneur Michael Carrick n'a pas répondu favorablement à cette demande, avant que Gabriel ne soit contraint de s'entraîner à l'écart, après avoir annoncé son souhait de partir.

The Sun a ajouté que le joueur a réclamé un salaire annuel à 7 chiffres lors de discussions menées avec le Bayern Munich, tandis qu'il était également courtisé par le Barça.

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