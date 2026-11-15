Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Cody Gakpo est habituellement l’ailier gauche de l’équipe des Pays-Bas. Mais lors de la conférence de presse précédant Allemagne-Pays-Bas en Ligue des nations, la possibilité de voir l’attaquant de Liverpool évoluer sur le flanc droit a été évoquée.

« Vous pouvez lui poser la question vous-même. Mais je pense qu’il est plus à l’aise à gauche. C’est un joueur de haut niveau, capable de faire la différence, en numéro 9 ou en deuxième attaquant », a déclaré le sélectionneur Xavi dimanche, lors de la conférence de presse à Berlin.

« Contre la Grèce, Cody n’a ni marqué ni délivré de passe décisive. Mais il a malgré tout fait un très grand match », a ajouté le sélectionneur au sujet de l’attaquant. « Cody a constamment posé des problèmes à l’adversaire. Et ses passes vers Joey Veerman ont été très bonnes, ce qui nous a permis d’attaquer sans cesse. »

Martijn Krabbendam, qui suit l’équipe des Pays-Bas, a ensuite interrogé Gakpo lui-même sur le débat autour du poste d’ailier droit. « Tu as fait une grimace quand il a été question de jouer à droite. Tu penses que c’est un débat qu’il ne faudrait tout simplement pas avoir ? »

Publicité Publicité

« Tout le monde peut en débattre. Pour ma part, je n’en ai pas besoin. Mais ça ne me dérange pas. Chacun a son avis là-dessus », a répondu l’ailier.

Related Topics

Prochains matchs ALM UEFA Nations League A 14:45 PAB Regarder

Gakpo était titulaire vendredi avec les Pays-Bas, qui ont écrasé la Grèce 7-0. L’ailier n’a pas marqué et Xavi l’a remplacé avant la fin du match.

Gakpo semble également parti pour débuter à gauche lundi contre l’Allemagne. Crysencio Summerville est depuis quelque temps une valeur sûre à droite. C’était déjà le cas sous Ronald Koeman, et Xavi semble lui aussi lui accorder une grande confiance.

Publicité

Summerville a ouvert le score contre la Grèce après seulement sept minutes. Les Pays-Bas ont finalement signé une large victoire, si bien que l’équipe de Xavi abordera son déplacement en Allemagne en tête du groupe B de la Ligue des nations.

La sélection allemande a fait le plein de confiance grâce à une victoire 1-3 contre la Serbie. L’adversaire de lundi compte huit points après cinq matches de Ligue des nations.