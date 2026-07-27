José Mourinho est de retour au Real Madrid, avec une mission urgente : remettre l'équipe sur les bons rails après deux années extrêmement difficiles.

Ces deux années ont débuté, lors de la saison dernière, par l'âge d'or d'Ancelotti, avant qu'une autre saison chaotique n'affecte durement le poste de directeur technique. La confiance envers Xabi Alonso s'est vite dissipée, et Arbeloa n'a pas réussi à changer la donne.

Le journal « Marca » écrit qu'en somme, le Real Madrid a fait appel à un visage familier pour arranger les choses et restaurer l'autorité du staff technique, autorité qui, selon la direction du club, a été gravement mise à mal ces dernières années. Après quatorze saisons, l'entraîneur d'exception est de retour, mais dans une version quelque peu différente.

L'ancien Mourinho impose déjà son autorité : exigences élevées, souci minutieux du détail et travail acharné. Malgré le temps écoulé, l'entraîneur portugais n'a pas beaucoup changé, selon ceux qui ont travaillé longtemps avec lui, dans son approche du jeu.

Son objectif est d'instaurer une éthique de travail qui s'est peut-être perdue ces dernières années, et de réunifier l'équipe. Lors de son premier passage, le maître-mot était d'« imposer » son style, ce qui avait également provoqué des frictions avec la plupart des figures marquantes de cette époque. Mais ceux qui le connaissent bien estiment qu'il recherche désormais davantage de consensus.

« Je veux créer une culture de travail, de responsabilité et d'ambition, et quelque chose que je connais bien, à savoir la responsabilité et l'honneur de travailler pour le Real Madrid. Ce concept me plaît beaucoup. Il ne s'agit pas de travailler au Real Madrid, mais de travailler pour le Real Madrid. Et c'est dans cet esprit, porté par cette mission, que je suis ici », a-t-il commenté à son arrivée, sur les canaux officiels du club.

Les joueurs actuellement présents à Valdebebas ont éprouvé de près le programme d'entraînement intensif de Mourinho. Lors de la première semaine d'entraînement, trois journées comportaient deux séances. La première séance débute à dix heures du matin, mais deux heures plus tôt, les joueurs commencent à arriver en voiture à Valdebebas.

La saison dernière, par exemple, plus d'un joueur a été surpris en excès de vitesse pour rejoindre le complexe.

Mourinho équilibre les entraînements physiques et tactiques, mais comme toujours, la priorité est donnée aux exercices avec ballon. Ses séances ne sont pas très longues, mais elles sont toujours extrêmement intenses. Le travail de l'entraîneur influe cependant sur de nombreux aspects du club en dehors du terrain, et lui-même ainsi que le conseil d'administration discutaient déjà de divers changements avant même qu'il ne foule le sol de Valdebebas.

L'évolution de Mourinho sur le plan personnel

José Mourinho attend que tous ses joueurs soient pleinement disponibles, mais pour l'instant il s'appuie largement sur l'académie des jeunes pour compléter les séances d'entraînement, et il surveille la situation de près car il tient à développer les joueurs qu'il estime capables de contribuer tout au long de la saison.

Et de même que le Mourinho arrivé au Real Madrid en 2010 était entouré de stars, les nouveaux joueurs comme les plus expérimentés devront faire leurs preuves par un travail acharné.

Mourinho n'a pas renoncé à cette passion ; durant son passage à Benfica, il dormait souvent à côté du terrain d'entraînement, surtout lorsque sa famille n'était pas à Lisbonne.

Mourinho n'a reculé devant aucun combat durant son passage au Real Madrid : les arbitres, Barcelone, les journalistes... Pourtant, certains de ceux qui ont échangé avec Mourinho depuis son arrivée à Madrid estiment que l'entraîneur portugais n'affronte plus le monde extérieur avec la même virulence qu'au cours des trois années passées au club.

Ainsi, entrer en conflit avec les arbitres ne sera peut-être pas associé à Mourinho, ni aussi marquant qu'auparavant sur tous les plans. L'entraîneur entame un nouveau chapitre, et tout le monde a le sentiment qu'il veut repartir de zéro, dans le but de réunir tout le monde et de tous les orienter vers un même objectif.

Mourinho a lui-même évoqué sa transformation personnelle il y a un an seulement, dans un entretien avec l'Union européenne de football. Il a déclaré : « Avant, je pensais davantage à moi, j'étais plus égoïste, mais j'ai désormais tellement changé que je me sens plus altruiste. »

Il a poursuivi : « J'ai le sentiment d'être dans le monde du football pour aider les autres plus que pour m'aider moi-même. Je suis ici pour aider les joueurs de mon équipe plus que pour penser à ce qui adviendra de ma vie. Je pense davantage au club, je pense davantage à la joie des supporters, plus qu'à moi-même. »