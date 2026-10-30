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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Un nouveau visage dans le onze probable du Barça face à Alavés

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Le journal "Marca" a dévoilé la composition probable du Barça face au Deportivo Alavés, prévue ce samedi au stade "Spotify Camp Nou", dans le cadre de la 11e journée du Championnat d'Espagne, laquelle a vu apparaître Brian Fariñas dans l'arrière-garde, sur fond de crise défensive que traverse le club catalan.

Le jeune joueur n'a pas encore disputé la moindre rencontre avec l'équipe première, malgré la conviction de l'entraîneur Hansi Flick quant à ses qualités lors des entraînements, et son refus de le laisser partir à Gérone l'été dernier.

Le technicien allemand avait déjà salué l'intelligence de Fariñas et sa capacité à évoluer à plusieurs postes. Il a également affirmé lors de la conférence de presse tenue hier, vendredi, qu'il méritait d'avoir une chance de jouer.

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Ces pronostics interviennent dans un contexte de crise défensive aiguë, après la confirmation de l'absence de Jules Koundé en raison d'une blessure à la cheville, aux côtés d'Andreas Christensen, Eric García et Xavi Espart.

De son côté, le journal "As" a affirmé que Flick n'a récupéré aucun des blessés avant le match face à l'Alavés, tandis que "Mundo Deportivo" a rapporté que l'entraîneur avait déjà testé Fariñas au poste de latéral droit lors des entraînements, avec João Cancelo sur le flanc gauche.

"Marca" a pronostiqué que Hansi Flick débuterait avec la composition suivante : Joan García, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon et Raphinha.

Le Barça aborde cette rencontre en tête du Championnat d'Espagne, avec 27 points, tandis que l'Alavés occupe la septième place avec 12 points.

Le club catalan cherche à se relever de ses deux dernières défaites, face au Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des champions, et contre le Real Madrid en Liga (2-1).

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