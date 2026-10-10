Entre le football offensif du Barça et l'attachement de Getafe à son style défensif et à son recours aux longs ballons, les regards se tournent vers une confrontation porteuse d'un duel tactique évident, dominé par les deux gardiens Joan García et David Soria, dans une rencontre où le club catalan cherchera à imposer son rythme face à un adversaire tenace dont il est difficile de percer les lignes défensives.

Le Barça reçoit Getafe ce soir au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre du championnat d'Espagne, lors d'une rencontre à propos de laquelle l'entraîneur Hansi Flick s'est montré prudent, affirmant que surmonter les défis du mois d'octobre ne sera pas chose aisée, notamment avec l'absence de Raphinha dans les rangs de son équipe.

Malgré la similitude des deux équipes en nombre de buts encaissés, soit 7 buts chacune, les statistiques des deux gardiens révèlent une différence évidente de style de jeu, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

David Soria a ainsi tenté 191 passes longues, le total le plus élevé parmi les joueurs du championnat d'Espagne, tandis que le crédit de Joan García n'a pas dépassé 31 passes, le plaçant à la 37e place de ce classement.

Prochains matchs BAR LaLiga 12:30 GET

Cet écart reflète la dépendance de Getafe à un jeu direct et à l'envoi de longs ballons vers ses attaquants, à l'opposé de la préférence du Barça pour une construction des attaques depuis l'arrière et une conservation du ballon, sans recourir aux passes longues sauf en cas de nécessité.

Joan García devance son homologue en précision des passes, avec un taux de 87 % contre 50 % pour Soria, tandis que le gardien de Getafe prend l'avantage en nombre d'arrêts, après avoir repoussé 23 tirs, contre 11 arrêts pour le gardien du Barça. Le taux d'arrêts de Soria s'est par ailleurs établi à 77 %, contre 69 % pour Joan García.

Le Barça devrait récupérer les services de Joan García après sa guérison de la blessure au genou qui l'avait écarté de la confrontation face à Séville et l'avait également privé de participation durant la trêve internationale, pour revenir protéger les cages de l'équipe lors d'un nouveau test face à Getafe.

Les regards se tournent également vers David Soria, qui continue d'inscrire son nom dans les annales du championnat d'Espagne, après avoir atteint 197 matches consécutifs comme titulaire, s'apprêtant à disputer son 198e match dans une série exceptionnelle, lors de la confrontation face au Barça.

Le gardien de Getafe a entamé cette série le 13 août 2021, lorsqu'il a joué face à Valence au stade de Mestalla, et n'a plus perdu sa place de titulaire depuis, malgré la succession des entraîneurs à la tête de l'équipe, parmi lesquels Míchel, Quique Sánchez Flores et José Bordalás.

Après plus de cinq ans de régularité, Soria continue de conserver sa place entre les perches, un tableau qui illustre la confiance que lui accordent les staffs techniques et confère à la confrontation du Camp Nou une dimension supplémentaire, entre un gardien dont l'équipe mise sur la solidité et le jeu direct, et un autre qui représente une composante du système du Barça fondé sur la possession et la construction du jeu depuis l'arrière.