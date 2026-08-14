Le Real Madrid a recruté un jeune talent de Rayo Vallecano, ce vendredi, dans le cadre d'une nouvelle étape de la stratégie du club visant à renforcer ses rangs avec des joueurs prometteurs.

Selon le journaliste spécialisé dans l'actualité du club madrilène, Álvaro Esteban, le Real Madrid a signé Pablo Bellosillo « Bello », l'arrière droit né en 2007, qui a été intégré au Real Madrid C.

Le quotidien espagnol « As » avait révélé, en avril dernier, que le Real Madrid travaillait à finaliser le transfert de Bellosillo, considéré comme l'un des talents montants les plus prometteurs de l'académie de Rayo Vallecano.

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Bellosillo évolue au poste d'arrière droit, mais il possède des tendances offensives marquées, et « As » l'a décrit comme un arrière droit « à l'âme d'ailier ».

La saison dernière, il a joué avec le Rayo Vallecano B en deuxième division espagnole. Bellosillo a attiré l'attention en avril, lorsqu'il a marqué un but lors de la victoire de son équipe contre Intercity sur le score de (3-1), après être entré en jeu comme remplaçant.

Son transfert au Real Madrid C constitue une première étape au sein de la structure du club madrilène, cette équipe représentant une escale importante pour les jeunes joueurs, avant une possible progression vers la Castilla et l'équipe première, selon le parcours de développement des talents au sein de « La Fábrica ».