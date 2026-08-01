Le journal espagnol « Mundo Deportivo » estime que le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim s'est imposé avec force comme une nouvelle solution offensive au sein du Barça, alors que le club catalan poursuit sa quête d'un avant-centre, dans un contexte de négociations compliquées pour recruter l'Argentin Julian Alvarez de l'Atlético de Madrid.

Le journal a confirmé que l'avenir du recrutement d'un nouvel attaquant reste incertain, en raison de la difficulté à finaliser le transfert de Julian Alvarez et du manque de clarté sur l'alternative susceptible de convaincre l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco. Hamza Abdelkarim a néanmoins saisi l'occasion et présenté ses lettres de créance pour mener l'attaque de l'équipe après sa prestation remarquable lors du match amical face à Birmingham.

Il a souligné que l'attaquant égyptien, âgé de 18 ans, a exploité de la meilleure des manières les 60 minutes qu'il a disputées lors du dernier match amical, après avoir inscrit deux buts et prouvé qu'il possédait les caractéristiques d'un véritable buteur, confirmant ainsi sa volonté de décrocher une place au sein de l'équipe première.

Il a ajouté que Hamza, qui a renoncé à une partie de ses vacances d'été après sa participation avec la sélection d'Égypte à la Coupe du monde 2026, a rejoint tôt les entraînements du Barça sous la direction de Flick, dans le désir de prouver ses capacités et de rivaliser pour une place dans le onze de départ.

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Le journal a précisé que le Barça avait prêté le joueur par Al Ahly la saison dernière pour représenter l'équipe des jeunes, avant de décider d'activer la clause d'achat définitif, une fois que les dirigeants du club se sont convaincus qu'ils détenaient un « joyau brut », et ce avant même sa prestation remarquée avec la sélection d'Égypte lors de la Coupe du monde.

Il a expliqué que Hamza ne s'est pas contenté d'inscrire deux buts, mais qu'il a livré une prestation complète d'attaquant, livrant des duels physiques avec les défenseurs, se déplaçant sans cesse pour créer des espaces et contribuant au pressing sur l'adversaire, confirmant qu'il est capable de tenir le rôle d'attaquant numéro « 9 ».

Il a ajouté que le premier but est survenu après qu'il eut lui-même obtenu un penalty, avant de le transformer avec succès au fond des filets, tandis qu'il a inscrit le deuxième but d'une touche de buteur, après avoir exploité un ballon repoussé par le gardien dans la surface de réparation.

« Mundo Deportivo » a conclu son rapport en soulignant que Hamza Abdelkarim a présenté une candidature de poids pour mener l'attaque du Barça, alors que le club rencontre encore des difficultés à conclure le transfert de Julian Alvarez, ce qui pourrait pousser Flick à s'appuyer sur l'attaquant égyptien comme l'une des solutions offensives lors de la nouvelle saison.