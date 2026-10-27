Dans un geste que personne n'avait anticipé, Hans Flick s'est retrouvé contraint de réorganiser ses cartes défensives après le coup dur de la blessure de Xavi Espart, faisant surgir du néant une nouvelle option tactique que l'Allemand dissimulait depuis tout l'été.

La blessure d'Espart a bouleversé les plans du Barça au poste d'arrière droit, un poste qu'occupait avec constance le joueur durant la période de convalescence d'Eric Garcia et tandis que Jules Koundé cherchait à retrouver l'intégralité de sa condition physique.

Alors que tous les regards se tournaient vers des solutions classiques, des sources de « Mundo Deportivo » au sein du club ont révélé que l'entraîneur Hans Flick prépare un plan d'urgence audacieux dont le héros est un nom auquel personne n'avait pensé.

La carte maîtresse : Bryan Fariñas

Le nom le plus fortement pressenti pour combler ce vide est celui du jeune milieu de terrain Bryan Fariñas qui, bien qu'il n'ait pas disputé une seule minute officielle jusqu'à présent cette saison, a néanmoins gagné l'entière confiance de Flick durant la préparation.

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Fariñas, venu de Benicarló et formé à l'académie de La Masia en 2018, a exploité chaque minute d'entraînement avec l'équipe première pour renverser la donne. Ses performances remarquables et son grand esprit combatif sont ce qui a mis un terme à l'idée de son transfert à Gérone l'été dernier, après une saison exceptionnelle réalisée avec le Barça Atlètic, où il s'est distingué par la constance de son niveau et son exceptionnelle capacité à pénétrer dans la surface de réparation et à créer du jeu.

L'expérience de Birmingham : la preuve

L'idée de reconvertir Fariñas en arrière droit n'est pas née de l'instant. Durant les matchs amicaux estivaux, Flick s'est appuyé sur lui essentiellement comme milieu de terrain axial et offensif, mais il l'a précisément testé au poste d'arrière droit lors de la rencontre amicale face à Birmingham City le 31 juillet dernier, lorsqu'il est entré en remplacement de Xavi Espart lui-même.

Et en seulement 28 minutes, le joueur a présenté ses lettres de créance, jouant avec une grande intelligence tactique et faisant preuve d'une souplesse étonnante qui a convaincu Flick de sa polyvalence. Il a également participé au tournoi triangulaire à Udine contre Nottingham Forest et l'Udinese, en plus du Trophée Joan Gamper contre Al Ahly, mais à son poste d'origine de milieu de terrain, portant le total de ses apparitions amicales à 5 matchs pour 198 minutes.

Flick avait fait l'éloge du joueur publiquement avant la rencontre face au Rayo Vallecano lors de la troisième journée de Liga, déclarant qu'il « l'avait beaucoup impressionné durant la préparation, un excellent joueur et extrêmement talentueux, qui jouit d'une pleine condition physique et d'un engagement absolu ».

Le maillot numéro 4 : une confiance sans limites

Bien que l'entraîneur allemand ait reconnu la difficulté pour Fariñas d'obtenir du temps de jeu face à la rude concurrence au milieu de terrain, le club a néanmoins adressé un retentissant message de confiance à la clôture du mercato estival, en l'enregistrant comme joueur de l'équipe première et en lui attribuant le maillot numéro 4 qu'il a hérité de Ronald Araújo.

Une décision qui confirme que le Barça mise sur le talent de Fariñas à long terme, même s'il a passé la plupart des matchs de la saison jusqu'à présent sur le banc ou en dehors de la liste en raison du nombre limité de places.

Et aujourd'hui, la blessure d'Espart pourrait être l'occasion en or qu'attend « le joueur oublié » pour passer du statut de simple talent prometteur à celui de solution d'urgence qui sauve la saison des Blaugrana.



