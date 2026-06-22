Contrairement aux rumeurs, le Feyenoord n’a pas écarté Crysencio Summerville après l’incident survenu dans le vestiaire avec Mats Knoester. Ces spéculations, alimentées par la belle Coupe du monde de l’ailier, sont infondées.

Âgé de 24 ans, l’ailier est issu de la génération 2001 du club, souvent citée comme l’une des plus réussies de son histoire.

En 2018, alors jeune espoir, il avait fait appel à son frère pour régler un différend avec son coéquipier Knoester, ce qui lui avait valu les titres des journaux pour de mauvaises raisons.

Le club de Rotterdam a alors infligé la sanction maximale : une amende équivalant au plafond de son contrat, une suspension jusqu’en début d’année 2019, puis un prêt au FC Dordrecht.

Après avoir montré des éclats de son talent à Dordrecht, Feyenoord le prête ensuite à ADO La Haye.

Pourtant, le club n’a jamais envisagé de le vendre à la suite de cet incident. Mieux : en 2020, il lui a offert une nouvelle chance au sein du groupe professionnel.

Mais, au cours de la préparation, il comprend que Dick Advocaat privilégie non seulement Steven Berghuis, mais aussi Luciano Narsingh, et il perd patience.

Refusant de prolonger son contrat, il est alors rétrogradé en équipe réserve avant d’accepter l’offre de Leeds United. Feyenoord touche seulement un million d’euros et un pourcentage sur une éventuelle revente, et voit aujourd’hui ce grand talent briller à West Ham United, où il est devenu international.