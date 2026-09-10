Un format exceptionnel pour la journée d'ouverture : pourquoi les matches de la Ligue des champions se disputent-ils sur 3 jours ?

La Ligue des champions a connu, il y a trois saisons, un changement radical de son format, avec l'adoption d'une phase de ligue en lieu et place de la phase de groupes, ce qui s'est également répercuté sur le calendrier des rencontres, en particulier lors de la journée inaugurale, disputée de manière exceptionnelle sur trois jours : le mardi, le mercredi et le jeudi.

Cette répartition diffère du format traditionnel de la compétition, qui avait pour habitude de programmer les matches de la Ligue des champions uniquement les mardis et mercredis soir.

Une « semaine exclusive » pour chaque compétition européenne

Selon un rapport publié ce jeudi par le quotidien espagnol Marca, la principale raison expliquant la tenue des matches de la première journée sur trois jours tient au concept de la « semaine exclusive » adopté par l'Union européenne de football (UEFA) dans le cadre du nouveau format des compétitions continentales.

En vertu de ce dispositif, chacune des trois grandes compétitions européennes, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, dispose d'une semaine qui lui est entièrement réservée dans le calendrier des compétitions.

Ainsi, les matches de la journée inaugurale de la Ligue des champions ne coïncident pas avec ceux des deux autres compétitions européennes, ce qui offre à l'épreuve un plus grand espace d'attention et de couverture télévisée, et permet de répartir les rencontres sur davantage de créneaux horaires pour les téléspectateurs du monde entier.

Pourquoi la compétition a-t-elle besoin de trois jours ?

Cette décision n'est pas seulement liée à la volonté d'accroître la visibilité médiatique, elle poursuit également des objectifs économiques et marketing importants.

La première journée voit la tenue de 18 matches, et leur répartition sur trois jours permet de réduire le nombre de confrontations disputées à la même heure. Le supporter peut ainsi suivre en direct un plus grand nombre de matches, au lieu d'être contraint de choisir entre eux.

Consultez les horaires et les résultats des matches de la journée inaugurale de la Ligue des champions

Cela offre également aux détenteurs des droits de diffusion l'occasion d'exploiter un plus grand nombre de créneaux horaires disponibles, ce qui contribue à augmenter les taux d'audience et à maximiser les recettes publicitaires des clubs et de l'UEFA.

Pourquoi ce format ne perdure-t-il pas tout au long de la compétition ?

Bien que la première journée bénéficie de ce privilège, la tenue des matches de la Ligue des champions sur trois jours n'est pas une règle valable tout au long de la phase de ligue.

Après la journée inaugurale, les matches de la compétition retrouvent leur calendrier habituel, avec des rencontres disputées les mardis et mercredis, jusqu'à l'avant-dernière journée de la phase de ligue.

Les matches de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se tiendront les 13 et 14 octobre prochain, à l'issue de la trêve internationale.

Ainsi, les soirées du jeudi reviennent à la Ligue Europa et à la Ligue Europa Conférence, tandis que la répartition de la première journée de la Ligue des champions sur le mardi, le mercredi et le jeudi demeure un cas exceptionnel lié à l'idée de la « semaine exclusive ».

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