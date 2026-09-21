Lors de la sixième journée du championnat de Turquie de première division, Trabzonspor s'est imposé 4-0 face à Galatasaray sur sa pelouse, samedi, faisant de la star égyptienne Mohamed Salah — auteur d'un « triplé » portant son total à sept buts dans la compétition cette saison — le joueur ayant réalisé le meilleur début de saison du club au cours des neuf dernières saisons.

Salah a disputé son premier match avec Trabzonspor à la 58e minute de leur rencontre à l'extérieur face à Kasımpaşa lors de la première journée du championnat turc, où ils ont fait match nul 1-1, avant de laisser son empreinte lors de son deuxième match contre Başakşehir, où il a inscrit deux buts qui ont mené son équipe à la victoire 2-1.

Le « roi égyptien » a ensuite marqué un but lors de la rencontre suivante, au cours de laquelle l'équipe de la mer Noire s'est inclinée 2-1 face à Amedspor, avant de porter son total de buts en championnat à 4 grâce à un penalty inscrit lors de la victoire 5-0 contre Gençlerbirliği lors de la quatrième journée.

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Face à Galatasaray, il a porté son total de buts à 7 en inscrivant un triplé, prenant ainsi la tête du classement des buteurs du championnat.





Un exploit absent depuis 9 saisons sous le maillot de Trabzonspor

Selon le journal turc Hürriyet, « Mohamed Salah est devenu le deuxième joueur de Trabzonspor à marquer 7 buts lors des six premières journées du championnat turc, après la star aujourd'hui retraitée Burak Yılmaz, qui avait réalisé la même performance lors de la saison 2017-2018 ».

Salah, qui a inscrit 54 % des buts de l'équipe aux couleurs rouge et bleu, a surpassé des joueurs ayant porté le même maillot, tels que Sørloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega et Onuachu, au cours de cette période, selon la même source.