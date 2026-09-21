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Traduit par

Un exploit absent depuis 9 saisons : l'empreinte spectaculaire de Salah dans le championnat turc

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
M. Salah
B. Yilmaz
Turquie
Égypte

Le capitaine de l'Égypte égale le record de l'ancienne star de la Turquie

Lors de la sixième journée du championnat de Turquie de première division, Trabzonspor s'est imposé 4-0 face à Galatasaray sur sa pelouse, samedi, faisant de la star égyptienne Mohamed Salah — auteur d'un « triplé » portant son total à sept buts dans la compétition cette saison — le joueur ayant réalisé le meilleur début de saison du club au cours des neuf dernières saisons.

Salah a disputé son premier match avec Trabzonspor à la 58e minute de leur rencontre à l'extérieur face à Kasımpaşa lors de la première journée du championnat turc, où ils ont fait match nul 1-1, avant de laisser son empreinte lors de son deuxième match contre Başakşehir, où il a inscrit deux buts qui ont mené son équipe à la victoire 2-1.

Le « roi égyptien » a ensuite marqué un but lors de la rencontre suivante, au cours de laquelle l'équipe de la mer Noire s'est inclinée 2-1 face à Amedspor, avant de porter son total de buts en championnat à 4 grâce à un penalty inscrit lors de la victoire 5-0 contre Gençlerbirliği lors de la quatrième journée.

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Face à Galatasaray, il a porté son total de buts à 7 en inscrivant un triplé, prenant ainsi la tête du classement des buteurs du championnat.


Un exploit absent depuis 9 saisons sous le maillot de Trabzonspor

Selon le journal turc Hürriyet, « Mohamed Salah est devenu le deuxième joueur de Trabzonspor à marquer 7 buts lors des six premières journées du championnat turc, après la star aujourd'hui retraitée Burak Yılmaz, qui avait réalisé la même performance lors de la saison 2017-2018 ».

Salah, qui a inscrit 54 % des buts de l'équipe aux couleurs rouge et bleu, a surpassé des joueurs ayant porté le même maillot, tels que Sørloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega et Onuachu, au cours de cette période, selon la même source.

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