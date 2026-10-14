Un expert en arbitrage tranche : Endrick méritait-il un penalty face à la Roma ?

Un expert en arbitrage a livré son avis sur certaines situations litigieuses du match entre la Roma et son invité, le Real Madrid, ce mercredi soir, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Tout commence à la 64e minute, lorsque le Real Madrid a réclamé un penalty après la chute de l'attaquant brésilien Endrick dans la surface de réparation, à la suite d'un contact avec le gardien Svilar.

L'arbitre François Letexier a refusé d'accorder le penalty demandé par les joueurs du Real Madrid.

Iturralde González, expert en arbitrage, a déclaré au journal « AS » et à la radio « Cadena SER » que la décision était correcte.

Il a ajouté : « Endrick a simulé la chute, il mérite même un carton jaune. »

Trois minutes plus tard, un autre fait de match s'est produit, avec un but de Kylian Mbappé qui a été annulé.

L'expert en arbitrage a affirmé que cette décision était également correcte, car il a reçu le ballon de Diomandé alors qu'il se trouvait en position de hors-jeu.

Il a déclaré : « Son corps était devant. C'est une décision difficile, l'action est hors-jeu. »