Un expert en arbitrage répond : le Real Madrid méritait-il un penalty après la main de Baldé ?

Les joueurs du Real Madrid ont réclamé un penalty en seconde période du match face au Barça, hier dimanche, mais l'arbitre Juan Martínez Munuera l'a refusé.

Le Real Madrid s'est imposé face à son rival traditionnel, le Barça, sur le score de 2-1 lors du Clasico de la phase aller du Championnat d'Espagne, au stade Spotify Camp Nou.

À la 69e minute, les joueurs du Real Madrid ont réclamé un penalty pour une main d'Alejandro Balde lors de son contact avec Kylian Mbappé dans la surface de réparation.

Iturralde González, expert en arbitrage, a déclaré au journal « As » et à la radio « Cadena Ser » : « Il n'y a rien d'anormal, ce n'est qu'une action de football. Tous deux se disputaient le ballon, qui a heurté la main de Balde, laquelle se trouvait dans le bas de son corps. »

Et de poursuivre : « Son bras était dans une position naturelle pour disputer le ballon. Il est vrai qu'il a touché sa main, mais cette main ne mérite pas de sanction. »