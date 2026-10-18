Un expert en arbitrage répond : Güler méritait-il l'exclusion face à Séville ?

Un expert en arbitrage a donné son avis sur l'action impliquant le Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, lors de la confrontation face à Séville, ce dimanche soir, en Liga.

La rencontre a été marquée par une action qui a suscité une vive polémique, les joueurs de Séville ayant réclamé l'expulsion d'Arda Güler, estimant qu'il avait frappé leur coéquipier Peque Fernández d'un coup de coude.

Les détails de l'action remontent au moment où Peque Fernández a retenu Güler par le maillot lors d'une des contre-attaques du Real Madrid, le joueur turc répliquant par un coup de coude qui a envoyé son adversaire au sol, ce qui a conduit à un examen de la situation via l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) afin de vérifier la possibilité de brandir un carton rouge.

Après une vérification qui a duré près de 3 minutes, l'arbitre n'a pas brandi de carton rouge à l'encontre de Güler, et le jeu a repris sans même qu'il reçoive un carton jaune.

Pour sa part, Iturralde González, expert en arbitrage du journal « AS » et de la radio « Cadena SER », a déclaré : « Il semble qu'il y ait quelque chose, mais il n'y a pas eu de ralenti clair permettant de le déterminer. »

Et d'ajouter : « Je le vois tendre le bras, mais on ne peut pas voir s'il touche son visage parce que les images sont de très mauvaise qualité. C'est regrettable : si nous sommes le meilleur championnat du monde, le niveau de qualité des ralentis ne devrait pas être tel. »