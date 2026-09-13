Iturralde González, analyste de l'arbitrage pour le journal AS et la radio SER, a donné son avis sur le penalty obtenu par le Barça lors de la rencontre face à Levante, comptant pour la cinquième journée du championnat d'Espagne.

Le Barça a terminé la première mi-temps en menant deux buts à zéro, grâce aux réalisations de Marc Casadó... et de Lamine Yamal.

À la 46e minute, dès l'entame de la seconde période, l'arbitre González Esteban a accordé un penalty en faveur du Barça.

Le journal AS a indiqué que Yamal était à l'origine de cette décision, après un contact avec Aïssa Mandi, et que Lamine s'est lui-même chargé de transformer le penalty avec succès.

Mais Iturralde González n'a pas approuvé la décision de l'arbitre de la rencontre et a déclaré : « Cela ne peut en aucun cas être un penalty. »

L'analyste de l'arbitrage du journal AS a insisté : « Il a frappé le ballon par en dessous. Ce n'est pas un penalty. »

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