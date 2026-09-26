Le match entre l'Angleterre et l'Espagne, samedi soir, qui s'est soldé par une victoire de la Roja sur le score de 3-2 en Ligue des nations de l'UEFA, a été marqué par quelques situations arbitrales controversées.

Le journal AS a rapporté que l'Anglais Jude Bellingham est tombé après une intervention de Rodri, une action que l'arbitre italien Massa a d'abord gérée en demandant au joueur anglais de se relever et de poursuivre le jeu.

Mais l'arbitre assistant vidéo n'a pas vu la chose de la même manière, et a rappelé l'arbitre central pour revoir l'action.

Après avoir visionné la situation, Massa a changé sa décision et a accordé un penalty, une décision qu'Iturralde González, analyste arbitral de la radio Cadena SER et du journal AS, a jugée injustifiée.

González a déclaré : « Pour moi, Jude Bellingham s'est laissé tomber volontairement avant tout contact avec Rodri. Il n'y a pas penalty. »

Finalement, Harry Kane a tiré le penalty et a envoyé le ballon sur la barre transversale, une frappe qui a également fait l'objet d'une révision de l'arbitre assistant vidéo, mais cette fois en raison d'une double touche de balle de l'attaquant anglais.

Iturralde a expliqué : « Selon les procédures de l'arbitre assistant vidéo, on dit que toute faute commise par le tireur du penalty ou par le gardien de but doit être révisée. »

Massa a accordé un coup franc indirect, conformément à ce que prévoit la règle : « Si l'attaquant touche le ballon deux fois. Si le ballon entre dans le but, le penalty est retiré. En revanche, si le ballon n'entre pas, un coup franc indirect est accordé. »