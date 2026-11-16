Un éclat qui s'éteint et un statut en recul : Ferran Torres vit un double cauchemar

Ferran Torres encaisse un nouveau coup dur cette saison : sa baisse de régime, entamée au Paris Saint-Germain, s'est étendue à la sélection espagnole. L'attaquant se retrouve face à une crise de réussite grandissante, qui menace sa place dans les plans du sélectionneur Luis de la Fuente et remet en question son avenir dans le onze de départ de la Roja.
Selon le site français « Foot Mercato », la situation de Torres a nettement changé après ses débuts tonitruants au Paris Saint-Germain, où il avait inscrit 7 buts lors de ses six premiers matchs, avant de traverser une longue période de disette, sans trouver le chemin des filets pendant 8 rencontres consécutives.
Les difficultés de l'attaquant espagnol sont apparues au grand jour face à Troyes, avant la trêve internationale : il a manqué plusieurs occasions de marquer, même si la rencontre s'est soldée par une victoire 1-0 du Paris Saint-Germain.
Le dernier but de Torres remonte au 20 septembre dernier, lors du succès face à l'Olympique de Marseille. Il n'a plus marqué en Ligue des champions depuis son triplé contre le Slovan Bratislava. Ses débuts prometteurs ont ainsi laissé place à une période difficile, où les interrogations sur son efficacité devant le but se multiplient.
L'échec s'étend à la sélection espagnole
Son retour en sélection espagnole n'a pas suffi à enrayer sa chute. Face à l'Angleterre à Wembley, le 26 septembre, il a gâché des occasions franches : après un but refusé pour hors-jeu, il a manqué deux occasions face au gardien Jordan Pickford.
Une nouvelle chance de retrouver la confiance s'est présentée face à la République tchèque, le 12 novembre, lorsque De la Fuente l'a titularisé en l'absence de Mikel Oyarzabal. Mais il n'a pas su la saisir et n'a pas marqué lors de la victoire 2-0 de l'Espagne, avant d'être remplacé à la 65e minute.
Oyarzabal prend l'avantage, Torres hors des plans
Le match suivant, face à l'Angleterre, a révélé le recul de Torres dans la hiérarchie du staff technique : De la Fuente l'a écarté du onze de départ et l'a laissé sur le banc pendant toute la rencontre, perdue 2-3 par l'Espagne.
D'après la radio COPE, les chances de Torres d'être titulaire semblent minces lorsque tous les éléments de la ligne offensive sont disponibles, Oyarzabal ayant l'avantage sur lui.
« Ferran, dans cette équipe, si tout le monde est au meilleur de sa forme physique, est remplaçant. Si Oyarzabal est disponible, c'est lui le titulaire », a indiqué la radio.
Ainsi, le déclin de Torres n'est plus une simple panne passagère devant le but : il se répercute désormais sur sa place en sélection, parallèlement à ses difficultés au Paris Saint-Germain. L'attaquant doit retrouver rapidement son niveau s'il veut regagner la confiance de son sélectionneur et sa place parmi les options offensives prioritaires.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.