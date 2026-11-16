Un éclat qui s'éteint et un statut en recul : Ferran Torres vit un double cauchemar

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Ferran Torres encaisse un nouveau coup dur cette saison : sa baisse de régime, entamée au Paris Saint-Germain, s'est étendue à la sélection espagnole. L'attaquant se retrouve face à une crise de réussite grandissante, qui menace sa place dans les plans du sélectionneur Luis de la Fuente et remet en question son avenir dans le onze de départ de la Roja.

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Selon le site français « Foot Mercato », la situation de Torres a nettement changé après ses débuts tonitruants au Paris Saint-Germain, où il avait inscrit 7 buts lors de ses six premiers matchs, avant de traverser une longue période de disette, sans trouver le chemin des filets pendant 8 rencontres consécutives.

Les difficultés de l'attaquant espagnol sont apparues au grand jour face à Troyes, avant la trêve internationale : il a manqué plusieurs occasions de marquer, même si la rencontre s'est soldée par une victoire 1-0 du Paris Saint-Germain.

Le dernier but de Torres remonte au 20 septembre dernier, lors du succès face à l'Olympique de Marseille. Il n'a plus marqué en Ligue des champions depuis son triplé contre le Slovan Bratislava. Ses débuts prometteurs ont ainsi laissé place à une période difficile, où les interrogations sur son efficacité devant le but se multiplient.

L'échec s'étend à la sélection espagnole

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Son retour en sélection espagnole n'a pas suffi à enrayer sa chute. Face à l'Angleterre à Wembley, le 26 septembre, il a gâché des occasions franches : après un but refusé pour hors-jeu, il a manqué deux occasions face au gardien Jordan Pickford.

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Une nouvelle chance de retrouver la confiance s'est présentée face à la République tchèque, le 12 novembre, lorsque De la Fuente l'a titularisé en l'absence de Mikel Oyarzabal. Mais il n'a pas su la saisir et n'a pas marqué lors de la victoire 2-0 de l'Espagne, avant d'être remplacé à la 65e minute.

Oyarzabal prend l'avantage, Torres hors des plans

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Le match suivant, face à l'Angleterre, a révélé le recul de Torres dans la hiérarchie du staff technique : De la Fuente l'a écarté du onze de départ et l'a laissé sur le banc pendant toute la rencontre, perdue 2-3 par l'Espagne.

D'après la radio COPE, les chances de Torres d'être titulaire semblent minces lorsque tous les éléments de la ligne offensive sont disponibles, Oyarzabal ayant l'avantage sur lui.

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« Ferran, dans cette équipe, si tout le monde est au meilleur de sa forme physique, est remplaçant. Si Oyarzabal est disponible, c'est lui le titulaire », a indiqué la radio.

Ainsi, le déclin de Torres n'est plus une simple panne passagère devant le but : il se répercute désormais sur sa place en sélection, parallèlement à ses difficultés au Paris Saint-Germain. L'attaquant doit retrouver rapidement son niveau s'il veut regagner la confiance de son sélectionneur et sa place parmi les options offensives prioritaires.