Un échange Griezmann-João Félix proposé par le Barça et refusé par l'Atletico Madrid ?

L'offre est intervenue quelques jours avant le 8-2 du Bayern et Gil Marín l'a rejeté, selon Marca.

Coup de tonnerre en . Alors que Lionel Messi a tiré la couverture sur lui ces derniers jours avec sa demande de départ du , et que Luis Suarez est poussé vers la sortie par le club catalan, l'autre membre du trio d'attaque ne serait pas non plus intouchable. C'est l'actualité et la couverture du journal "Marca" de ce vendredi, qui révèle que Barcelone a tenté de faire un échange avec l'Atlético de Madrid pour se séparer d'Antoine Griezmann.

Plus précisément, le Barça aurait proposé qu'Antoine Griezmann revienne chez les Colchoneros avec Diego Simeone et que João Félix soit mis dans la balance et signe pour le FC Barcelone pour jouer au Camp Nou. L'opération a été évoqué par les deux clubs et finalement, l'Atlético de Madrid a dit "non" à l'opération. Selon le journal "Marca", cette tentative de troc a eu lieu quelques jours avant la débâcle historique contre le , lorsque les Catalans ont concédé l'historique 2-8 qui a fait exploser Lionel Messi, qui l'a ensuite conduit à envoyer un burofax au club indiquant son intention de vouloir quitter le Barça.

L'Atletico croit en João Félix

Le journal "Marca" indique que Josep María Bartomeu aurait proposé à l' une surprenante opération d'échange de stars : que Griezmann revienne à l'Atlético Madrid en échange de João Félix. Il faut se rappeler qu'Atletico Madrid a payé 127,2 millions pour l'international portugais l'été dernier, tandis que le Barça a payé les 120 millions de la clause d'Antoine Griezmann, sans compter les quinze millions de bonus pour le Français.

Le président de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín a écouté la proposition de Josep Maria Bartomeu et il a catégoriquement refusé. Il y a des mois, comme le disait Goal, l'Atlético a rejeté une offre d'un club anglais qui mettait 150 millions d'euros sur la table de l'Atletico Madrid. Dans le club rojiblanco, ils sont convaincus que João Félix triomphera à l'Atlético de Madrid et ils ne veulent pas qu'il parte.

Pour rappel, João Félix a connu un premier exercice compliqué avec l'Atletico Madrid, malgré une arrivée en fanfare. Mais le jeune talent portugais a montré qu'il possédait du talent, ce qui pousse les Rojiblancos à croire en lui sur le long terme, d'autant plus qu'il a dû s'adapter à une équipe à la philosophie de jeu défensive sous l'impulsion de Diego Simeone. Une chose est sûre, cet échange en dit long sur la situation du Barça actuellement. Personne n'est intouchable ou presque chez les Catalans.