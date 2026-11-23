Partager Suivez GOAL sur Google

Les blessures à répétition placent le Paris Saint-Germain face à un test difficile, après le nouveau coup dur que représente l'absence de son jeune talent français Désiré Doué. Les interrogations se multiplient sur les mouvements du club parisien lors du prochain mercato d'hiver.

Publicité

Entre la recherche d'un remplaçant capable d'apporter une plus-value immédiate et la volonté de ne pas se précipiter sur une recrue qui ne correspondrait pas aux ambitions de l'équipe, de nombreux noms circulent dans les médias espagnols. Certains semblent réalistes, d'autres relèvent de la surprise et paraissent difficiles à croire.

La blessure de Doué intervient alors que le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia est lui aussi absent, ce qui met les options offensives de l'équipe à rude épreuve. Une arrivée du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts en janvier devient donc très plausible, malgré les complications que pourrait rencontrer la direction sportive pour boucler une recrue adaptée.

L'entraîneur espagnol Luis Enrique n'a pas fermé la porte à de nouvelles recrues lors du mercato d'hiver, mais il a insisté dans le même temps sur le fait que le club ne prendrait pas ses décisions sous la pression des blessures ou dans le seul but de remplacer les absents.

« Nous sommes toujours ouverts à toutes les possibilités sur le marché des transferts, mais cela ne se fera pas en fonction d'un joueur blessé », a déclaré Luis Enrique après le match contre Nice.

Publicité Publicité

Ces propos traduisent l'attachement de l'entraîneur à sa philosophie en matière de recrutement : il ne veut pas engager un joueur simplement pour combler un vide temporaire, mais cherche un élément doté des qualités techniques nécessaires pour s'intégrer rapidement au projet de l'équipe, sans charges financières excessives.

Related Topics

Le véritable casse-tête pour la direction parisienne consiste à trouver un joueur qui allie grand talent, prix raisonnable et capacité à apporter immédiatement. L'équation est loin d'être simple, surtout lors du mercato de janvier, où les exigences financières des clubs ont tendance à grimper.

Ibrahim Maza en tête de liste des candidats

Les médias espagnols ont commencé à évoquer plusieurs noms susceptibles d'entrer dans les plans du Paris Saint-Germain, sans que tous soient liés à des négociations concrètes ou à des démarches officielles du club français.

Publicité

Selon le site français « Foot Mercato », qui cite le quotidien espagnol « Sport », la liste comprend plusieurs jeunes talents, avec en tête l'Algérien Ibrahim Maza, joueur du Bayer Leverkusen, dont le nom avait déjà été associé à un intérêt du club parisien après la blessure de Kvaratskhelia il y a quelques semaines.

Avec cette nouvelle vague de blessures et l'absence de Doué, le nom du joueur algérien revient sur le devant de la scène. Il est considéré comme un élément prometteur capable d'occuper plusieurs postes offensifs, sans oublier les qualités techniques qu'il a montrées et qui ont attiré l'attention de nombreux clubs européens.

Publicité

La liste comprend également Paris Brunner, joueur de Monaco, Abdessamad Ezzalzouli, star du Real Betis, ainsi que Saïd El Mala, jeune talent du club allemand de Cologne.

Mais les chances de recruter ces joueurs semblent inégales : Brunner ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain, selon « Le Parisien », et il est proche de prolonger son contrat avec Monaco.

Publicité

Abdessamad Ezzalzouli, lui, réalise de belles performances avec le Real Betis. Sa valeur marchande est estimée à environ 40 millions d'euros et son contrat court jusqu'en 2029, et non 2019. Saïd El Mala, de son côté, est l'une des principales révélations de la saison dernière en Bundesliga, même s'il manque de l'expérience nécessaire pour une aventure de cette envergure.

Des noms prestigieux : Paris va-t-il surprendre tout le monde ?

Les pistes ne s'arrêtent pas là : l'émission « Carrusel Deportivo » a dévoilé d'autres joueurs, parmi lesquels Brajan Gruda et Antonio Nusa, le duo de Leipzig, Assane Diao, joueur de Côme, Ademola Lookman, star de l'Atlético de Madrid, ainsi que Nico Williams, ailier de l'Athletic Bilbao.

Publicité

Mais la plus grande surprise est venue de l'évocation de noms de tout premier plan, comme l'Argentin Julián Alvarez, le Colombien Luis Díaz et le Brésilien Vinicius Júnior, parmi les options possibles pour renforcer l'attaque.

Ces noms semblent éloignés des calculs réalistes pour un recrutement hivernal, compte tenu de leur valeur sportive et financière et de la difficulté de convaincre leurs clubs de s'en séparer en pleine saison.

Publicité

La question essentielle demeure : le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à dénicher une recrue exceptionnelle pour compenser la perte de Doué et de Kvaratskhelia, ou Luis Enrique préférera-t-il attendre et compter sur les options disponibles ? Une chose est sûre : reproduire le scénario du recrutement de Kvaratskhelia en janvier 2025 pour 70 millions d'euros ne sera pas une mince affaire.