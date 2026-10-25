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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

Un doublé qui ranime la Juventus : les Bianconeri sortent du tunnel des contre-performances

Lecce vs Juventus FC
Lecce
Juventus FC
Serie A
Italie

De la chute de la Lazio à la joie de Lecce

La Juventus a mis fin à ses récents faux pas et a retrouvé le goût de la victoire en Serie A, après s'être imposée de manière importante sur la pelouse de son hôte Lecce sur le score de (2-0), lors du match qui les a opposés ce dimanche soir au stade Via del Mare, dans le cadre de la huitième journée du Calcio.

La Vieille Dame abordait cette confrontation en quête de retrouver son équilibre et de se réconcilier avec ses supporters, après la lourde défaite face à la Lazio en Serie A et le match nul contre Rennes en Ligue Europa, ce qui a permis à l'équipe de surmonter son passage à vide et de repartir avec les trois points.

L'Américain Weston McKennie a ouvert le score en faveur de la Juventus à la 30e minute, offrant à son équipe l'avantage lors de la première période, avant que Douglas Luiz Soares ne renforce l'avance des Bianconeri en inscrivant le deuxième but à la 41e minute, donnant ainsi à son équipe un avantage confortable avant la fin de la première mi-temps.

En seconde période, la Juventus a préservé son avance pour sceller la rencontre en sa faveur et récolter trois précieux points, un pas qui offre à l'équipe un important coup de pouce moral pour retrouver sa place parmi les concurrents dans la course au titre en Serie A.

Avec cette victoire, la Juventus, dirigée par son entraîneur Luciano Spalletti, a porté son total à 14 points, pour remonter à la septième place du classement du Calcio, tandis que le total de Lecce reste figé à 9 points, à la douzième place.

Cette victoire représente un élan important pour la Juventus afin de retrouver la confiance et de corriger le tir, alors que l'équipe cherche à se rapprocher des premières places et à être un concurrent de poids lors des prochaines journées.





#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
N
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
5
Milan ACMilan ACMIL
7430147+715
V
N
V
N
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
N
D
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
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Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation


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