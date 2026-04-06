Un double danger menace Camavinga après sa faute catastrophique face à Majorque

L'avenir de l'un des milieux de terrain phares du Real Madrid semble incertain, son départ à la fin de la saison actuelle semblant plus probable que son maintien, compte tenu de la difficulté qu'il éprouve à s'imposer comme titulaire sous les ordres de l'entraîneur Álvaro Arbeloa.

Eduardo Camavinga n'a pas encore réussi à s'imposer comme un élément incontournable de l'effectif du Real Madrid, malgré l'occasion qui lui a été donnée lors du match contre Majorque.

Le joueur français a participé à la première mi-temps avec une efficacité remarquable dans la récupération du ballon, mais il a commis une erreur défensive flagrante en négligeant de marquer Morlanes, ce qui a directement contribué au but de l'équipe locale.

À ce moment-là, Arbeloa lui-même a souligné cette erreur après le match, dans des déclarations qui ont accru la pression sur le joueur de 23 ans.

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Ce match reflète la situation générale du joueur au Real Madrid, où il n'a pas réalisé les progrès attendus, notamment après les départs de Toni Kroos et Luka Modrić, tandis que le club ne le considère plus comme un joueur indispensable, ce qui ouvre la voie à un éventuel départ.

Selon le journal espagnol « Marca », Camavinga serait enclin à écouter les offres provenant de la Premier League, qui est actuellement la destination la plus probable.

Quant au Real Madrid, son départ ne serait pas une priorité absolue, et tout dépendra en grande partie de la volonté du joueur lui-même et de la décision de la direction du club.

D'autre part, des sources proches du Paris Saint-Germain ont démenti toute intention de le recruter pour le moment, le club parisien disposant d'un milieu de terrain solide et polyvalent sous la houlette de Luis Enrique, qui compte dans ses rangs des stars telles que Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, ainsi que les jeunes talents Zaire Emery et Désiré Doué.

Au vu de ces développements, on craint que le rôle de remplaçant du joueur au Real Madrid n'affecte sa place au sein de l'équipe de France.

Didier Deschamps s'était contenté de lui accorder seulement 26 minutes lors des deux derniers matchs amicaux aux États-Unis, sans le titulariser dans aucun des deux.

Bien qu'il n'y ait pas de menace immédiate pour sa participation à la Coupe du monde 2026, le joueur doit retrouver son niveau et son rôle de titulaire au Real Madrid pour éviter toute mauvaise surprise à l'avenir.