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À peine le prochain mercato approche-t-il que les spéculations sur de possibles départs du VfB Stuttgart se multiplient déjà. Le club doit générer des recettes. Pourquoi en est-il ainsi et comment les Souabes se retrouvent-ils en quelque sorte piégés ?

De candidat à la relégation à participant régulier aux compétitions européennes, d’un club craignant pour sa survie à un vainqueur de coupe, d’une équipe sans visage à un effectif truffé d’internationaux, notamment allemands : la progression du VfB Stuttgart ces dernières années est sans aucun doute l’une des évolutions les plus remarquables de l’histoire récente de la Bundesliga.

Pourtant, le conseil de surveillance tempère l’enthousiasme depuis des années, en gardant toujours un œil sur les finances. Bien sûr, l’aspect économique joue un rôle primordial pour tous les clubs, du moins en Allemagne. Mais au VfB, les spéculations sur le départ de cadres afin de générer les recettes de transferts exigées au sommet sont presque devenues une petite tradition. C’était le cas l’été dernier et cela se reproduit dans les semaines précédant l’ouverture du mercato hivernal. Une situation qui n’a pas échappé à Uli Hoeneß .

Jamie Leweling, Bilal El Khannouss et Angelo Stiller, qui ne ferait plus l’unanimité , sont cités parmi les candidats à un transfert. Ramon Hendriks et Finn Jeltsch, le chouchou de Jürgen Klopp , sont également courtisés. Le départ, s’il devait se produire, de l’un de ces joueurs constituerait une perte sportive considérable. Reste aussi à comprendre pourquoi Stuttgart accepterait un tel affaiblissement de son effectif.

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Après tout, le VfB a encaissé une somme énorme pour Nick Woltemade il y a un peu plus d’un an, a de nouveau atteint la finale de la Coupe d’Allemagne et s’est qualifié pour la lucrative Ligue des champions. Tout cet argent ne peut quand même pas s’être volatilisé ! La situation n’est toutefois pas si simple.

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Un empire à lui : le VfB Stuttgart voit grand

Le cliché souabe selon lequel il faut retourner chaque centime trois fois avant de le dépenser ne tient pas non plus. L’objectif fixé par le conseil de surveillance, générer des recettes de transferts de plusieurs dizaines de millions d’euros, répond à plusieurs besoins.

D’une part, malgré les solides résultats financiers de l’exercice 2025, avec plus de 80 millions d’euros de recettes supplémentaires et environ sept millions d’euros de bénéfice de plus qu’en 2024, le VfB a besoin d’argent pour ses projets d’infrastructure. Dès le mois d’août, des informations avaient filtré sur une rénovation complète du siège situé Mercedesstraße, voire sur sa reconstruction intégrale. Lors de l’assemblée des membres, le président du directoire Alexander Wehrle a en outre annoncé vouloir acheter le Carl-Benz-Center. Le bâtiment se trouve entre la MHP Arena et la Porsche-Arena. Le site compte 20 000 mètres carrés de surface utile, où le VfB loue actuellement des locaux, notamment pour son service marketing, sa boutique et son centre de formation. Un musée du VfB est également prévu.

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Selon le quotidien Bild, ce dernier projet coûterait à lui seul 50 millions d’euros. Il serait financé par un prêt bancaire et devrait s’autofinancer à long terme grâce aux loyers que le club n’aurait plus à payer. Dans ce cadre, la rénovation du siège, qui date des années 1980, pourrait également commencer à partir de 2029.

À propos de prêts : les travaux de rénovation de la MHP Arena pour l’Euro 2024 ne sont pas encore remboursés non plus. Ils ont finalement coûté entre 130 et 140 millions d’euros, et le remboursement du prêt se poursuit jusqu’en 2034.

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La volonté d’indépendance et le rêve de bâtir son propre empire à Bad Cannstatt témoignent des grandes ambitions du VfB. À la fin de son discours lors de cette assemblée des membres, Wehrle a même plaisanté : « Peut-être réussirons-nous un jour à construire un stade encore plus grand ici, au Neckarpark. »

Getty Images

Un défi colossal ! Le VfB Stuttgart risque une série de départs

D’autre part, il faut compenser le déficit sur le marché des transferts enregistré cet été, loin d’être négligeable. Alors que, selon les montants évoqués, 55 millions d’euros ont été consacrés aux recrues Dzenan Pejcinovic et Leo Sauer, jusqu’ici sans réussite, ainsi qu’au transfert définitif d’El Khannouss, précédemment prêté, le VfB a encaissé environ 38 millions d’euros sur le papier. Mais, en réalité, une somme considérable n’est jamais arrivée sur le compte du club de Stuttgart.

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Sur les quelque 22 à 23 millions d’euros du transfert de Chema Andres, inclus dans les 38 millions d’euros, le Real Madrid a touché une somme importante grâce à une clause sur la revente. Aucun montant exact n’a été communiqué et les informations divergent fortement : certaines évoquent la moitié, soit onze millions d’euros, d’autres sept millions d’euros. Ce départ susciterait désormais aussi de l’incompréhension en interne , car sa concrétisation juste avant la fermeture du mercato n’a pas permis de recruter un remplaçant.

Dans le même temps, El Khannouss, Stiller et Leweling ont repoussé cet été des offres lucratives qui auraient rapporté environ 40 millions d’euros chacune et compensé les investissements d’un seul coup.

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À cela s’ajoute la hausse du budget consacré au personnel, qui accompagne les progrès sportifs et qui, selon les informations de kicker, est passé de 105 à 163 millions d’euros en trois ans. Les dépenses salariales ont considérablement augmenté avec les recrues coûteuses et les prolongations de contrat de cadres comme le capitaine Deniz Undav, devenu le joueur le mieux payé de l’histoire du club avec 5,5 millions d’euros, auxquels s’ajoutent primes et prime à la signature .

Au plus tard en vue de la saison prochaine, il faudra aussi déterminer quels autres joueurs doivent franchir un palier dans la grille salariale. Un an plus tard, le club risque en effet un remaniement radical . Pas moins de 15 (!) contrats arriveront à échéance, dont ceux de titulaires actuels comme Maximilian Mittelstädt, Jeff Chabot, Chris Führich et Josha Vagnoman, mais aussi ceux de Stiller, Demirovic et Hendriks. Le contrat du jeune talent Yannik Spalt prendra également fin. Il faudra donc prendre des décisions concrètes dans la plupart des dossiers d’ici l’été. Le club aura alors une dernière occasion d’obtenir de l’argent pour ces joueurs. Sinon, il risque de les voir partir les uns après les autres sans indemnité de transfert. Un défi tout simplement colossal pour la direction sportive menée par Fabian Wohlgemuth et Christian Gentner.

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Des négociations sont par exemple en cours avec Hendriks depuis un certain temps . Outre une nette augmentation de salaire, le joueur de 25 ans réclamerait toutefois une clause libératoire, que la majorité des membres du conseil ne voudrait probablement plus accorder à l’avenir. Les expériences récentes ont été trop mauvaises. Waldemar Anton (22,5 millions d’euros) et Serhou Guirassy (18,5 millions d’euros) avaient ainsi rejoint le Borussia Dortmund pour des montants relativement modestes. Hiroki Ito avait rejoint le Bayern Munich pour 23,5 millions d’euros. Dans l’effectif actuel, seuls deux joueurs disposent encore d’une telle option de départ : Stiller (37 millions d’euros) et El Khannouss (75 millions d’euros). Celle de Führich a récemment expiré, selon Sport Bild.

La colère de Sebastian Hoeneß menace d’éclater : un problème presque insoluble pour le VfB Stuttgart

Cet hiver, le VfB pourrait sans doute demander encore davantage pour ses candidats potentiels à un transfert. Sa position dans les négociations serait d’autant plus forte que ces départs seraient douloureux en pleine saison. Mais perdre un titulaire contrarierait l’entraîneur Sebastian Hoeneß, qui ne veut évidemment se passer d’aucun cadre.

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Après le départ de Woltemade, Hoeneß n’avait déjà pas hésité à critiquer publiquement la construction de l’effectif, visiblement irrité, et à réclamer sans détour des recrues . « Bien sûr, il y a une situation financière », avait-il déclaré, ajoutant qu’il était également « normal » qu’il existe des « tensions ». « Mais la responsabilité sportive incombe à l’entraîneur. » Une position qui, logiquement, n’a pas changé depuis. La situation est explosive. D’autant que, pour les raisons évoquées, la question du solde des transferts reviendra après la saison.

Les ambitions sportives seraient également menacées, avec des conséquences en cascade. Une qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions rapporterait en effet entre dix et 20 millions d’euros. Avec sept points pris en quatre matches à ce stade, cette perspective paraît tout à fait réaliste. Les deux dernières rencontres de la phase de ligue, potentiellement décisives, contre le Club Bruges et le PSV Eindhoven n’auront lieu qu’après le changement d’année, alors que le mercato sera ouvert depuis un moment.

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Une nouvelle qualification pour la Ligue des champions l’année prochaine renforcerait également la position du club dans les négociations contractuelles à venir ou déjà en cours avec Hendriks et les autres. Après un début de saison en dents de scie, elle est toutefois loin d’être acquise, même s’il est encore un peu tôt pour se prononcer après dix journées.

Le VfB se retrouve ainsi en quelque sorte piégé. Concilier la solidité de l’effectif et les impératifs financiers devient un problème presque insoluble pour ses dirigeants. Pour ne rien arranger, des tensions avec l’entraîneur Hoeneß semblent inévitables. Son contrat expire d’ailleurs lui aussi en 2028.

Getty Images

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Le VfB Stuttgart menacé par une vague de départs : les contrats arrivant à échéance

Joueur Poste Fin de contrat Stefan Drljaca Gardien 30 juin 2027 Dan-Axel Zagadou Défenseur central 30 juin 2027 Fabian Bredlow Gardien 30 juin 2028 Marius Funk Gardien 30 juin 2028 Ameen Al-Dakhil Défenseur central 30 juin 2028 Ramon Hendriks Défenseur central 30 juin 2028 Jeff Chabot Défenseur central 30 juin 2028 Josha Vagnoman Arrière droit 30 juin 2028 Leonidas Stergiou Arrière droit 30 juin 2028 Maximilian Mittelstädt Arrière gauche 30 juin 2028 Angelo Stiller Milieu de terrain 30 juin 2028 Atakan Karazor Milieu de terrain 30 juin 2028 Jarzinho Malanga Milieu de terrain 30 juin 2028 Nikolas Nartey Milieu de terrain 30 juin 2028 Yanik Spalt Milieu de terrain 30 juin 2028 Chris Führich Milieu de terrain 30 juin 2028 Ermedin Demirovic Attaquant 30 juin 2028