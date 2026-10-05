Un début terne pour une nouvelle ère : comment la trêve internationale s'est transformée en cauchemar pour Klopp

Jürgen Klopp a débuté son aventure avec la sélection allemande lors de la trêve internationale actuelle, mais ce qui s'est produit a tourné au cauchemar pour l'ancien entraîneur de Liverpool.

La sélection allemande, dirigée par Jürgen Klopp, a poursuivi ses difficultés en Ligue des nations. Malgré une domination évidente sur le déroulement du match et de nombreuses occasions gâchées, la Mannschaft n'a pas réussi à percer la défense de la Grèce (0-0) dimanche soir.

Les Allemands occupent la troisième place du groupe avec seulement cinq points en quatre matchs, tandis que Deniz Shirhant, brillant offensivement, a été l'un des rares points forts d'une soirée une fois de plus frustrante.

Au cours de la trêve internationale, la sélection allemande a disputé 4 matchs : elle a fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas, puis s'est inclinée face à la Grèce sur le plus petit des écarts, a signé sa seule victoire contre la Serbie 2-0, avant de faire match nul vierge face à la Grèce.

Le site « Foot Mercato » a publié un rapport dans lequel il analyse ce qui est arrivé à la sélection allemande en ce début de l'ère Klopp.

Un début inquiétant pour Klopp

Une chose est sûre : le début de Jürgen Klopp avec la sélection allemande prend une tournure très inquiétante. Avec seulement cinq points en quatre matchs, l'Allemagne occupe la troisième place de son groupe en Ligue des nations, derrière les Pays-Bas et la Grèce qui comptent huit points chacun. Par conséquent, l'Allemagne n'accédera aux quarts de finale que difficilement.

Pourtant, les choses avaient bien commencé pour les hommes de Klopp. Les Allemands ont dominé le déroulement de la première période et se sont montrés très actifs, créant de nombreuses occasions avec 13 tirs cadrés avant la fin de la première mi-temps, contre un seul pour les Grecs. Jonathan Burkardt a même cru avoir ouvert le score à la 32e minute, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a annulé son but pour une main de Tom Bischof en début d'action.

Par la suite, l'Allemagne a progressivement perdu sa fluidité face à la défense grecque, et les limites de ses capacités dans le dernier tiers offensif se sont particulièrement révélées.

Alors que la ligne d'attaque peinait, Deniz Shirhant a été l'une des principales vedettes de la soirée. Lors de sa deuxième apparition avec la sélection allemande, le jeune ailier de Fribourg s'est montré actif et dangereux, en particulier sur le flanc gauche. Il a été à l'origine du but annulé de Burkardt et a failli marquer lui-même d'une frappe qui a touché le poteau peu avant la fin de la première période. Il a continué à représenter une menace après la pause, avant d'être remplacé à la 82e minute.

Klopp se veut rassurant

Florian Wirtz a déclaré : « Nous avons énormément pressé, mais nous n'avons pas marqué ce fichu but, c'est frustrant. Dans l'ensemble, nous pouvons être satisfaits de notre prestation ; il y a eu beaucoup de points positifs. Il ne faut pas oublier que nous ne jouons ensemble que depuis une semaine. Nous voulions vraiment gagner, mais nous n'y sommes pas parvenus. Malgré tout, il est clair que ce n'était pas si mauvais que cela. »

Son coéquipier Deniz Shirhant a ajouté : « Nous avons très bien joué en première mi-temps, et nous aurions dû tout simplement nous récompenser par un but. Nous pouvons bâtir sur cette prestation, mais bien sûr, une victoire aurait été plus agréable. »

Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, Klopp a cherché (une nouvelle fois) à rassurer tout le monde malgré la position tardive de l'équipe au classement.

Il a déclaré : « Le plus difficile au football, c'est de jouer contre une défense regroupée. Pour cela, il faut des automatismes. Dans le peu de temps dont nous avons disposé, il est clair que nous ne nous sommes pas suffisamment entraînés. Je suis très satisfait car je sais d'où nous venons. J'admire énormément cette équipe. Ma déception actuelle m'a surpris, mais nous avons joué il y a trois jours, et il est difficile de maintenir ce rythme pendant 90 minutes face à une équipe grecque très solide. »

Il a poursuivi : « Notre contre-pressing a été très efficace 90 % du temps. À partir de la 60e minute, nous sommes devenus un peu nerveux, et c'est pourquoi les enchaînements de jeu n'étaient plus aussi clairs qu'auparavant. »

Malgré sa confiance apparente, ce dernier résultat laisse l'ancien entraîneur de Liverpool avec une victoire, deux nuls et une défaite lors de ses quatre premiers matchs à la tête de la sélection allemande.

Cette situation devient d'autant plus inquiétante, surtout après la défaite de l'Allemagne dans sa confrontation directe face à la Grèce (une défaite et un nul).

L'entraîneur, déjà sous surveillance, devra trouver rapidement des solutions offensives avant les deux derniers matchs, le premier à l'extérieur face à la Serbie et le second face aux Pays-Bas, où la récolte de points est primordiale pour conserver le moindre espoir de qualification en quarts de finale.