Le Marocain Abdellah Ouazane s'est imposé comme une véritable vedette avec l'Ajax, après avoir brillé lors du match nul face à Heerenveen (deux buts partout), et ce quelques mois seulement après le refus du Real Madrid de le recruter à l'issue de sa visite médicale.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Abdellah Ouazane, âgé de 17 ans, était tout proche de rejoindre le Real Madrid à l'été 2025, avant que le transfert ne capote de manière soudaine à cause de la visite médicale, ce qui l'a ramené à l'Ajax, où il a commencé à attirer l'attention avec l'équipe première.

L'Ajax, mené par Michel Sanchez et Marc-André ter Stegen, a fait match nul cette semaine sur le score de deux buts partout face à Heerenveen, lors de la deuxième journée du championnat des Pays-Bas, à la Johan Cruyff Arena.

Le meilleur joueur de l'équipe néerlandaise a été Abdellah Ouazane, le joueur marocain qui était tout proche de vivre une expérience en Liga la saison dernière.

Le Real Madrid avait remporté la course pour s'attacher les services du joueur à l'été 2025, après que celui-ci était resté dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Barça et le Paris Saint-Germain, pendant plusieurs mois. Le club madrilène avait signé avec le joueur alors qu'il avait 16 ans, le considérant comme l'un des talents d'avenir du football mondial.

Le transfert semblait acté, après qu'un accord de principe avait été trouvé, et le joueur s'était rendu à Madrid afin de finaliser son engagement avec le Real Madrid.

Le club madrilène avait manifesté une grande admiration pour le talent marocain, qui avait été sacré quelques mois plus tôt meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans.

Le Real Madrid avait proposé à Ouazane de rester plusieurs mois avec l'équipe des jeunes, tout en lui offrant des occasions de jouer avec le Real Madrid Castilla. Le club s'était également accordé pour recruter son frère Zakaria afin qu'il rejoigne le Real Madrid « C ».

Mais le transfert d'Abdellah Ouazane s'est effondré en l'espace de quelques heures, après que le Real Madrid a informé le joueur qu'il n'avait pas passé la visite médicale, de manière soudaine. En raison de la confidentialité des examens médicaux, le club s'est contenté de signaler l'existence d'un problème qui rendait la finalisation du transfert impossible.

Des sources proches du joueur ont affirmé qu'Ouazane avait présenté des rapports médicaux réalisés en dehors du club, confirmant qu'il était dans un état de santé idéal pour pratiquer le football au niveau professionnel. Malgré cela, Abdellah n'a pas rejoint le Real Madrid, et quelques jours plus tard, des rapports en provenance des Pays-Bas ont annoncé le retour du joueur à l'Ajax.

L'Ajax a annoncé que le joueur était apte à pratiquer le football après qu'il eut passé les examens médicaux nécessaires au sein du club, avant de signer un contrat de trois saisons, la durée maximale que les règlements autorisaient en raison de son âge à l'époque.

Le jeune joueur a déclaré au quotidien néerlandais « De Telegraaf » durant la préparation de la saison en cours, évoquant ce qui s'était passé à Madrid : « J'ai puisé de la force dans cet épisode. Le retour à l'Ajax était le meilleur choix pour moi. Je suis très heureux et je veux prouver à nouveau pourquoi les gens me considèrent comme un talent. Je veux devenir un vrai homme dans le monde du sport. »

Et d'ajouter : « Je suis très heureux. Je pense que je l'ai mérité grâce à mes qualités sur le terrain. On a de nouveau parlé de moi et de l'Ajax, et on parle de moins en moins de cet épisode. C'est à partir de là que je commence à travailler pour passer au football des grands. Chaque chose vient en son temps, c'est ainsi que j'ai été élevé à la maison. »

Ouazane s'était tenu à l'écart des projecteurs la saison dernière, jouant avec l'équipe réserve et l'équipe des jeunes en Ligue de la jeunesse de l'UEFA.

Le joueur a disputé 29 matches au total, au cours desquels il a marqué 6 buts et délivré 9 passes décisives.

Michel Sanchez a offert au joueur une chance avec l'équipe première durant la préparation de la saison en cours, et Ouazane a commencé à saisir cette occasion et à prouver ses capacités.

Ouazane a délivré une passe décisive en sortant du banc lors du tour préliminaire de la Ligue Conférence face au Vojvodina serbe, avant de revenir en force sur le devant de la scène par son niveau en championnat.

Le joueur marocain a poursuivi son éclat face à Heerenveen, après avoir marqué le deuxième but de l'Ajax dimanche d'une frappe puissante depuis les abords de la surface de réparation, rappelant à tous les raisons qui avaient poussé les grands clubs à chercher à le recruter.