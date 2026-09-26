Un début porteur d'un message caché : la décision de Zidane frustre Mbappé

Les débuts de Kylian Mbappé avec Zinedine Zidane n'ont pas été totalement parfaits, malgré son but victorieux lors du premier match du nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe de France. Le capitaine français s'est en effet retrouvé au poste d'ailier gauche, un rôle dans lequel il n'a pas semblé à l'aise.

Mbappé a livré une prestation marquante face à la Turquie et a inscrit l'unique but qui a offert la victoire à la France sur le score de 1-0, avant de quitter le terrain après avoir ressenti des douleurs au genou gauche. Malgré sa contribution directe à ce succès, son positionnement sur l'aile gauche a suscité une certaine frustration chez l'attaquant du Real Madrid, selon le site « Foot Mercato ».

Cette décision intervient dans un contexte marqué par une nette différence entre le rôle que Mbappé occupe actuellement au Real Madrid, où il évolue désormais davantage dans les zones centrales, et la vision offensive de Zidane avec l'équipe de France.

Le nouveau sélectionneur souhaite accorder à ses joueurs une plus grande liberté sur le terrain, ce qu'a confirmé Esteban Lepoul après la rencontre, expliquant que Zidane responsabilise davantage les joueurs et leur laisse plus de liberté dans la prise de décisions.









Alors que Mbappé a constitué l'une des clés majeures de la victoire de la France en ce début d'ère Zidane, son nouveau poste pourrait se transformer en l'un des principaux dossiers tactiques auxquels le sélectionneur sera confronté lors des prochaines trêves, surtout si le capitaine des Bleus continue de manifester son inconfort à jouer sur l'aile gauche.

En l'absence temporaire de Mbappé pour cause de blessure, Zidane aura l'occasion de tester d'autres solutions offensives, mais la question restera posée : le sélectionneur continuera-t-il de s'appuyer sur son capitaine à l'aile gauche, ou réorganisera-t-il ses rôles offensifs pour s'adapter à son poste de prédilection ?