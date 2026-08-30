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Un club allemand historique en négociations avec la star du Maroc

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Al-Wahdi a également été associé médiatiquement à Milan et au PSV Eindhoven

Le club allemand du Hambourg SV travaille sur plusieurs transferts à la fois. Il est ainsi récemment entré en négociations avec le club belge de Genk pour recruter son joueur marocain, Zakaria El Ouahdi, selon un rapport de presse.

D'après Florian Plettenberg, journaliste au réseau « Sky Sport - Allemagne », Hambourg n'a toujours pas trouvé d'accord avec le Bayer Leverkusen concernant le recrutement du joueur de ce dernier, Arthur, jusqu'à ce dimanche matin, tandis que les négociations se poursuivent entre toutes les parties sur les deux fronts.

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Il semble que Hambourg cherche à conclure l'une des deux options, alors que les discussions concernant Zakaria El Ouahdi et Arthur se poursuivent en même temps, afin de renforcer le poste d'arrière droit du club allemand.

El Ouahdi était également entré dans le viseur de Milan, plus tôt ce mois-ci, selon des rapports de presse italiens.

Le nom de l'arrière international marocain, né en 2001, avait aussi été lié précédemment à un transfert vers le club néerlandais du PSV Eindhoven, plusieurs rapports ayant fait état du souhait de l'entraîneur Peter Bosz de le recruter durant le mercato actuel.

Le club belge estime la valeur de son joueur entre 13 et 15 millions d'euros et tient à obtenir cette somme. El Ouahdi pourrait devenir la deuxième plus grande vedette de Genk à rejoindre un grand championnat cet été, après le départ du talent grec Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund allemand, dans le cadre d'un transfert avoisinant les 35 millions d'euros.

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