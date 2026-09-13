L'attaquant brésilien Gabriel Jesus, âgé de 29 ans, a réussi à livrer une prestation immédiate et rapide dès son arrivée au Barça, l'entraîneur allemand Hansi Flick lui ayant accordé du temps de jeu lors des rencontres face à Valence et Feyenoord. L'attaquant a répondu en inscrivant un but de la tête sur un centre de Lamine Yamal.

Selon le journal espagnol « Sport », l'intégration du joueur dans le vestiaire de l'équipe s'est faite rapidement, celui-ci maîtrisant déjà l'espagnol et n'éprouvant aucune difficulté à se faire comprendre par ses coéquipiers, en plus de sa maîtrise de l'anglais que parle Flick, grâce à son passage à Manchester City et à Arsenal. Jesus a en effet été recruté pour s'intégrer rapidement au dispositif de l'équipe, alors que l'entraîneur du Barça a besoin de faire tourner son effectif au cours de la saison actuelle.

Les matchs s'accumulent en grand nombre pour le Barça durant cette période, l'équipe traversant une phase extrêmement intense avant la trêve internationale, comprenant trois rencontres face à Levante, à Racing le mercredi au stade Spotify Camp Nou, puis à Séville au stade Sánchez-Pizjuán, ce qui oblige Flick à répartir les efforts. Le plan prévoit d'accorder à Jesus un rôle plus important et plus en vue au fil des matchs.

Le numéro 9 du Barça a disputé 9 minutes au stade de Mestalla dès son arrivée, avant de jouer 7 autres minutes contre Feyenoord, où Jesus a fait preuve de son sens du but et de sa capacité à comprendre rapidement un football fondé sur la passe et la coopération, ayant déjà pratiqué ce jeu collectif sous la direction de Pep Guardiola et de Mikel Arteta, un autre facteur qui joue en sa faveur.

Ménager Raphinha

Flick s'appuie sur Raphinha comme attaquant de pointe titulaire, mais préfère ne pas le surmener. Le joueur n'a disputé qu'un seul match dans son intégralité sur les cinq rencontres officielles jouées par le Barça, après avoir rempli sa mission à la perfection en inscrivant 8 buts, dont 6 en Liga et 2 en Ligue des champions.

Ménager Raphinha une fois le résultat des matchs acquis constitue une option importante que le Barça devrait adopter avec un joueur qui a souffert de blessures la saison dernière, ayant manqué avec le club catalan une partie du dernier tiers de la saison, en particulier la rencontre des quarts de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, et s'étant également blessé avec la sélection du Brésil lors de la Coupe du monde.

Flick cherche à préserver Raphinha, ce qui constitue l'une des principales raisons ayant motivé le recrutement de Jesus, un joueur qui fournit de gros efforts sur le terrain, apporte un plus considérable dans le pressing et fait preuve de précision devant le but, des caractéristiques qu'il partage avec Raphinha, même si l'ancien joueur de Leeds United se situe actuellement à un niveau supérieur à celui de la plupart des attaquants du monde, à l'exception de Kylian Mbappé et de quelques rares autres.

Une condition physique positive

Gabriel Jesus travaille dur depuis son premier jour pour éviter les effets de son manque de temps de jeu précédent avec Arsenal, où il n'avait pas participé aux premiers matchs du club anglais. Le joueur affiche une bonne condition physique et s'est entraîné avec le groupe dès le début, sans avoir besoin d'un programme de réathlétisation particulier, contrairement à ce qui s'est passé avec Rodri par exemple.

Une grande satisfaction règne au sein du FC Barcelone à propos du transfert de Jesus, après que son efficacité s'est manifestée clairement face à Feyenoord. Sa bonne adéquation avec le style de Flick indique qu'il n'est pas venu pour être une simple option supplémentaire sur le banc, mais pour être un joueur au rôle et à l'importance considérables au sein de l'équipe.



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