Alors que la tempête du derby de Madrid n'est pas encore retombée, le stade de la « Ciudad del Fútbol » à Las Rozas s'apprête à accueillir l'événement le plus attendu de la saison. Seulement 48 heures après la guerre des déclarations et des images entre Mourinho et l'Atlético de Madrid, le Portugais se retrouvera face à son rival Diego Simeone, avec entre eux Hansi Flick, lors d'une réunion brûlante qui pourrait embraser à nouveau la Liga.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le siège de la Fédération espagnole de football à Las Rozas doit accueillir mardi prochain la réunion annuelle du comité technique des entraîneurs, qui se tient en profitant de la trêve internationale.

Une invitation a été adressée à l'ensemble des entraîneurs du championnat espagnol de première et deuxième divisions, au nombre de 42, mais tous les regards se tourneront sans aucun doute vers le trio de tête : Hansi Flick, entraîneur du Barça, José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, et Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid.

La réunion sera présidée par Fran Soto, président du comité technique des entraîneurs, en présence du président de la commission d'arbitrage, et les participants seront également reçus en personne par le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán.

Un face-à-face après le clash

Il ne fait aucun doute que la rencontre la plus attendue sera celle entre Mourinho et Simeone, puisque la réunion intervient seulement 48 heures après les événements du derby brûlant de dimanche dernier, et la réaction furieuse de l'Atlético de Madrid, lundi, aux images présentées par l'entraîneur portugais lors de sa conférence de presse.

La réunion de Las Rozas sera-t-elle alors l'occasion d'un apaisement ou d'un nouveau round de guerre verbale entre deux des entraîneurs les plus controversés au monde ?

Au-delà des tensions entre les géants de la Liga, la réunion s'annonce avec un ordre du jour brûlant. En présence du président de la commission d'arbitrage, elle sera pour les entraîneurs l'occasion d'exposer leurs inquiétudes et leur agacement face aux décisions arbitrales, sachant que tous les clubs ont reçu la visite d'un arbitre avant le début de la saison pour leur expliquer les nouvelles règles.

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Les entraîneurs ouvriront également un dossier épineux qui les a longtemps préoccupés : les difficultés qu'ils rencontrent pour percevoir leurs salaires et leurs indemnités lorsqu'ils sont limogés de leur poste en cours de saison, un dossier que Louzán a promis d'aborder avec sérieux.