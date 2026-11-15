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L'Atlético Madrid a reçu des nouvelles inquiétantes durant la trêve internationale, après que son défenseur Marc Pubill a été contraint de quitter le match de la sélection espagnole face à l'Angleterre, en raison de douleurs à la cheville à la suite d'une collision avec son coéquipier, le gardien Unai Simón, lors de la rencontre qui les a réunis dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

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Pubill n'a pas pu terminer la rencontre, après être tombé sur la pelouse suite au choc. Il a sollicité l'intervention du staff médical en montrant des signes de douleur évidents, avant que le sélectionneur Luis de la Fuente ne décide de le remplacer à la 20e minute, en faisant entrer le défenseur de Tottenham Pedro Porro à sa place.

Un choc avec Unai Simón met fin à la participation de Pubill

La blessure est survenue lors d'une tentative de dégagement d'un ballon issu d'un corner, lorsqu'Unai Simón est sorti pour écarter le ballon, mais il est retombé sur Pubill, qui est resté au sol, touché par le coup reçu à la cheville.

Le défenseur de l'Atlético Madrid a tenté de poursuivre le jeu après avoir reçu des soins, mais les douleurs l'ont empêché de continuer, contraignant De la Fuente à procéder à un changement précoce qui ne figurait pas dans ses plans avant le coup d'envoi, offrant ainsi à Pedro Porro l'occasion de participer à la place de...

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Malgré l'inquiétude ayant accompagné la sortie du joueur, le fait qu'il ait quitté le terrain sur ses deux jambes, sans avoir besoin d'aide, est apparu comme un signe relativement rassurant, d'autant qu'il n'a pas montré de signes de douleur intense en se dirigeant vers le banc de touche. Cela ne permet toutefois pas de déterminer la nature de la blessure ni d'exclure un problème musculaire ou articulaire susceptible de nécessiter une période d'absence.

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L'Atlético Madrid attend les résultats des examens médicaux pour déterminer l'ampleur de la blessure, après que le joueur a préféré ne pas prendre le risque de terminer le match, à l'approche de la reprise des compétitions de clubs et alors que l'équipe est engagée dans une rencontre importante face à Barcelone.

Le match contre Barcelone

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L'état de Pubill fait l'objet d'un suivi particulier au sein de l'Atlético Madrid, avant la rencontre très attendue face à Barcelone le mercredi 2 décembre, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre d'un match reporté de la 23e journée de la Liga, dont la date a été fixée en raison de l'engagement des deux équipes en Supercoupe d'Espagne.

Ce match arrive à un moment important pour l'équipe madrilène, qui a besoin d'un effectif au complet avant d'aborder une série de rencontres nationales et continentales au cours de la période à venir, ce qui place la situation de Pubill au centre des préoccupations du staff technique dirigé par Diego Simeone.

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De la Fuente avait choisi Pubill pour occuper le poste d'arrière droit face à l'Angleterre, avant d'être contraint de le remplacer prématurément en raison de sa blessure, laissant la participation du joueur aux prochains matchs dépendante des résultats de l'évaluation médicale dans les heures à venir.

La durée probable d'absence du défenseur espagnol n'a pas encore été précisée à ce jour, et il n'a pas non plus été tranché si la blessure affectera sa disponibilité pour la rencontre face à Barcelone, dans l'attente des examens qui détermineront l'étendue des dégâts subis après son choc avec Unai Simón.