Un chiffre qui dépasse l'imagination : Diomande coûte une fortune colossale au Real Madrid

Le Real Madrid ne s'est pas contenté d'enrôler l'Ivoirien Yan Diomandé en provenance de Leipzig, il a conclu une transaction colossale qui révèle l'ampleur du pari que le club place sur le jeune défenseur dans le cadre de son nouveau projet mené par José Mourinho, le coût total du transfert, salaires compris, atteignant près de 230 millions d'euros.

Selon les révélations du journal « Mundo Deportivo », le Real Madrid a déboursé 130 millions d'euros pour s'attacher les services de Diomandé, dont 105 millions d'euros de montant fixe et 25 autres millions sous forme de primes liées aux performances du joueur, faisant de l'Ivoirien le transfert le plus cher de l'histoire du club madrilène.

Le coût ne s'est pas arrêté à la valeur du transfert, puisque Diomandé a signé un contrat qui court sur 7 saisons, jusqu'au 30 juin 2033, pour un salaire avoisinant les 7 millions d'euros nets par saison, soit près de 14 millions d'euros annuels avant impôts.

Le joueur percevra ainsi environ 98 millions d'euros au total sur la durée de son contrat, dont près de 49 millions d'euros consacrés aux impôts, portant la valeur totale de l'opération à environ 230 millions d'euros.

Ces chiffres colossaux reflètent l'ampleur de la confiance que le Real Madrid place dans le joueur ivoirien, le club le considérant comme un renfort essentiel pour l'avenir de l'équipe, dans le cadre du projet que José Mourinho s'attache à bâtir au sein de Santiago Bernabéu.

Le montant du salaire de Diomandé place également le joueur parmi les plus hauts salaires du Real Madrid, derrière Kylian Mbappé, tandis que Vinicius Junior arrive au rang suivant après avoir récemment prolongé son contrat.

Si le montant de la transaction révèle l'ampleur du pari, il place aussi Diomandé face à un test immense dès son premier jour ; le club n'a en effet pas déboursé seulement 130 millions d'euros pour l'enrôler, il s'est engagé sur un contrat de longue durée et un coût total avoisinant le quart de milliard d'euros, ce qui met chacune de ses apparitions sous le maillot du Real Madrid sous le microscope.