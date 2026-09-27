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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Un chiffre historique : l'Espagne réalise un exploit unique

Espagne vs Croatie
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UEFA Nations League A
Angleterre vs Espagne
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... après avoir dominé l'Angleterre à Wembley

L'Espagne a renforcé son statut de meilleure sélection au monde après sa victoire palpitante 3-2 face à l'Angleterre en ouverture de son parcours dans la première division de la Ligue des nations européenne, au stade de Wembley.

L'Angleterre a accueilli l'Espagne samedi soir à Londres, dans le cadre de la première journée du troisième groupe de la Ligue des nations européenne, lors d'une rencontre qui a vu l'Angleterre mener 2-1 en première période avant que l'Espagne ne renverse la situation en seconde période grâce aux buts d'Oyarzabal et de Baena.

Après cette victoire, l'Espagne a atteint un total de 2002,34 points au classement de la FIFA, devenant ainsi la première sélection à franchir la barre des 2000 points depuis la mise en place du système de classement actuel en juin 2018, selon le compte MisterChip sur X.


L'Espagne se prépare à disputer son prochain match de la Ligue des nations européenne mardi prochain, où elle affrontera la Croatie à domicile, avant de rencontrer la République tchèque le 3 octobre prochain.

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