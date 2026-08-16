Le FC Barcelone est parvenu à un accord de principe avec Manchester City concernant le recrutement du milieu de terrain espagnol Rodri, dans une opération qui se rapproche de sceller l'avenir du lauréat du Ballon d'Or 2024.

Le FC Barcelone a commencé à étudier la possibilité de recruter Rodri, âgé de 30 ans, après que le joueur a manifesté son enthousiasme à l'idée de rejoindre le Camp Nou, au moment où le Real Madrid étudiait lui aussi la possibilité de l'engager.

Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle à la conclusion de l'opération, puisque le FC Barcelone a proposé à Rodri un contrat d'une durée de quatre ans, tandis que l'international espagnol privilégie un transfert au club catalan au détriment des autres options qui s'offrent à lui.

Le FC Barcelone avait présenté le 7 août une offre initiale d'environ 45 millions d'euros, assortie de primes, après avoir reçu des signaux indiquant que Manchester City souhaitait obtenir près de 80 millions d'euros pour accepter le départ du joueur.

Le quotidien britannique « The Athletic » a rapporté : « Manchester City percevra un montant initial de 60 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des primes et des bonus supplémentaires susceptibles de porter la valeur totale de l'opération à plus de 76,5 millions d'euros, bien que le joueur entre dans les derniers mois de son contrat avec le club anglais. »

Rodri est entré dans la dernière année de son contrat avec Manchester City et n'a pas manifesté le souhait de le prolonger, ce qui a poussé la direction du club anglais à étudier la possibilité de tirer profit financièrement de son départ lors du mercato actuel.

En cas de finalisation de son transfert au FC Barcelone, Rodri retrouvera le championnat espagnol après une expérience réussie avec Manchester City, pour rejoindre un grand nombre de ses coéquipiers de la sélection espagnole au sein du club catalan.

Rodri retrouvera au FC Barcelone sept joueurs de l'effectif de la sélection espagnole sacrée championne du monde en 2026, à savoir Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedri et Lamine Yamal.

Rodri avait joué un rôle de premier plan avec la sélection espagnole lors de son parcours en Coupe du monde et avait été désigné meilleur joueur du tournoi, confirmant ainsi son statut de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.

La démarche du FC Barcelone pour recruter Rodri intervient alors que l'équipe est privée des services du Néerlandais Frenkie de Jong pour une longue période, après sa déchirure du ligament latéral interne du genou droit.

L'entraîneur Hansi Flick espère que l'arrivée de Rodri apportera davantage de puissance et d'équilibre au milieu de terrain du FC Barcelone, compte tenu des capacités du joueur espagnol à construire le jeu, à intercepter les ballons et à contrôler le rythme des matchs.

Manchester City se prépare à l'après-Rodri

De son côté, Manchester City a déjà commencé à renforcer son milieu de terrain, après avoir recruté en juillet dernier l'Anglais Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest, dans une opération d'une valeur de 116 millions de livres sterling.

Le club anglais cherche également à recruter le Marocain Ayoub Bouaddi, joueur de Lille âgé de 18 ans, qui a attiré l'attention par ses performances lors de la Coupe du monde.

Rodri avait rejoint Manchester City en provenance de l'Atlético de Madrid en 2019, et il a réussi au cours de son parcours avec le club à être sacré à quatre reprises en Premier League, à remporter deux titres en Coupe d'Angleterre, trois en Coupe de la Ligue, ainsi que la Ligue des champions.

Rodri avait été l'auteur du but du sacre de Manchester City en Ligue des champions en 2023, après avoir inscrit le but de la victoire face à l'Inter Milan en finale. Le joueur a disputé 298 matchs sous le maillot de Manchester City, au cours desquels il a marqué 28 buts et délivré 32 passes décisives, avant que son parcours avec le club anglais ne se rapproche de sa fin, à mesure qu'il se rapproche d'endosser le maillot du FC Barcelone.