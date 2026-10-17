Jadon Sancho a été un jour l'un des talents les plus prometteurs du football anglais, à tel point que sa valeur marchande a atteint 130 millions d'euros alors qu'il n'avait que 19 ans, devançant des noms de premier plan, parmi lesquels Erling Haaland.

Mais les années suivantes ont marqué un net recul dans sa carrière, après son échec à s'imposer à Manchester United et une succession de prêts. Il se retrouve aujourd'hui devant une nouvelle opportunité susceptible de relancer son parcours, cette fois par la porte du Getafe espagnol.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Getafe rêve de recruter Sancho, qui était considéré il y a quelques années comme l'un des talents les plus prometteurs d'Angleterre, après avoir attiré tous les regards sous le maillot du Borussia Dortmund, avant que sa carrière ne décline de manière frappante.

En mars 2020, la valeur marchande de l'ailier anglais a atteint son sommet, à 130 millions d'euros, selon le site Transfermarkt. Seul Kylian Mbappé le dépassait alors, avec une valeur de 180 millions d'euros, tandis que Sancho devançait des stars comme Mohamed Salah, Lionel Messi, Kevin De Bruyne et Harry Kane, et même son ancien coéquipier Haaland.

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En quatre saisons avec Dortmund, Sancho a inscrit 50 buts et délivré 64 passes décisives, profitant de sa vitesse, de ses qualités de dribbleur et de sa capacité à marquer comme à créer des occasions, devenant l'un des ailiers les plus en vue d'Europe. Ce qui a poussé Manchester United à dépenser près de 85 millions d'euros pour l'enrôler à l'été 2021.

Mais l'aventure à Old Trafford ne s'est pas déroulée comme prévu. Lors de sa première saison, il a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives en 38 matches, puis inscrit sept buts et offert trois passes décisives en 41 matches la saison suivante, sans parvenir à s'imposer durablement comme un élément incontournable.

Sa crise s'est aggravée lors de la saison 2023-2024, après un différend avec l'entraîneur Erik ten Hag, qui l'avait écarté d'une rencontre en raison de ce qu'il avait qualifié de son niveau à l'entraînement. L'affaire s'est conclue par un retour à Dortmund sous forme de prêt en janvier 2024, où il a retrouvé une partie de son éclat et contribué à la qualification de l'équipe pour la finale de la Ligue des champions, perdue face au Real Madrid sur le score de deux buts à zéro.

Par la suite, Sancho a été prêté à Chelsea, avec lequel il a remporté la Ligue Europa Conférence, avant de vivre une autre expérience à Aston Villa, mais celle-ci n'a pas vu l'éclosion attendue : il s'est contenté de trois passes décisives, sans inscrire le moindre but, selon les chiffres mentionnés dans le rapport.

Avec la fin de son dernier prêt et l'expiration de son contrat avec Manchester United, le joueur de 26 ans doit désormais trouver une nouvelle destination pour relancer sa carrière, après la chute de sa valeur marchande à environ 10 millions d'euros, soit un écart de 120 millions d'euros avec son plus haut niveau.

Le talent de Sancho ne faisait aucun doute à ses débuts : en 2019, il avait terminé deuxième du Golden Boy derrière le Portugais João Félix, avant de prendre la quatrième place de l'édition 2020, derrière Haaland, Ansu Fati et Alphonso Davies.

Sur le plan international, Sancho a participé au Championnat d'Europe des nations 2020, disputé en 2021, et a atteint la finale avec la sélection anglaise, mais il a manqué un tir au but face à l'Italie dans une rencontre qui s'est achevée par la défaite des Anglais.

Depuis, il n'a pas réussi à asseoir son statut international comme on pouvait l'attendre, si bien que son apparition dans ce tournoi reste sa plus grande étape avec la sélection anglaise, sans avoir disputé la Coupe du monde jusqu'à présent.

Alors que Sancho tente de retrouver son niveau et de prouver sa capacité à revenir au premier plan, l'hypothèse d'un transfert à Getafe apparaît comme une nouvelle chance de changer la trajectoire de sa carrière. L'entraîneur José Bordalás réussira-t-il à redécouvrir un talent qui a perdu beaucoup de son éclat, ou le joueur continuera-t-il de s'éloigner de l'image qu'il avait dessinée de lui-même à ses débuts ?