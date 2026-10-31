À Manchester United, la question qui agite les coulisses ne se limite plus à l'identité de l'entraîneur capable de ramener l'équipe sur le podium des trophées. Elle s'étend désormais à la nature du projet sportif que le club veut construire, et à la capacité de sa direction à choisir l'homme adéquat pour le diriger. Alors que Michael Carrick subit une pression croissante en raison du recul des résultats et du niveau de jeu, le nom d'Eddie Howe commence à s'imposer avec force comme l'un des principaux candidats à sa succession, si la direction décidait de mettre un terme à son expérience.

Le choix de Howe semble logique sur le plan technique au regard de ce qu'il a réalisé ces dernières années, après avoir réussi à transformer une équipe qui luttait pour son maintien en Premier League en concurrente pour les places qualificatives à la Ligue des champions, en plus de l'avoir menée au sacre en Carabao Cup.

Mais rejoindre Old Trafford représente un défi totalement différent, qui ne concerne pas seulement la pression du public et des médias, mais aussi la nature de la structure administrative au sein du club, les prérogatives que l'entraîneur obtiendrait, ainsi que sa capacité à gérer un groupe de joueurs qui ont été entraînés successivement par un grand nombre de techniciens.

Entre ceux qui voient en Howe l'homme capable de ramener la discipline et la stabilité à Manchester United, et ceux qui doutent qu'il possède la personnalité et l'expérience suffisantes pour occuper l'un des plus grands postes du football mondial, plusieurs questions importantes émergent : qu'est-ce que l'entraîneur anglais pourrait apporter à Manchester United ? Quels sont les obstacles susceptibles de l'empêcher de réussir ? Et serait-il prêt à renoncer à l'influence qu'il avait l'habitude d'exercer à Newcastle ?

Le projet britannique de Ratcliffe : les calculs ont-ils changé à Old Trafford ?

Lorsque Sir Jim Ratcliffe est devenu copropriétaire de Manchester United en 2024, l'une des idées fondamentales liées à son projet était de reconstruire l'équipe en s'appuyant sur un groupe de joueurs britanniques, dans une tentative de former un noyau local capable de donner au club une identité claire sur le long terme.

Mais l'expérience n'a pas été aussi simple que prévu, surtout avec la forte hausse du coût du recrutement des joueurs locaux, en plus des difficultés rencontrées par Michael Carrick, premier entraîneur britannique à assumer la responsabilité de manière permanente durant l'ère du groupe Ineos.

Avec le recul du niveau de jeu de l'équipe, les interrogations ont commencé à se multiplier sur le degré d'attachement de Ratcliffe à la vision initiale de son projet, et sur la question de savoir si la direction poursuivrait la recherche d'un entraîneur britannique, ou se tournerait vers d'autres options dotées d'expériences différentes.

En cas d'échec de Carrick à stopper le recul des résultats et de perte de son poste, Eddie Howe figurerait parmi les noms sérieusement évoqués, en tant qu'entraîneur britannique possédant une grande expérience en Premier League, et qui a su prouver sa capacité à construire des équipes, à développer les joueurs et à obtenir des résultats dépassant les moyens disponibles.

Il ne s'agit pas seulement de sa nationalité ou de sa connaissance de l'atmosphère du football anglais, mais de ce qu'il a réalisé à Bournemouth et à Newcastle, où il a réussi, dans les deux expériences, à construire un projet compétitif, malgré la différence des circonstances et des moyens.

Du sauvetage de Bournemouth à la gloire de Newcastle

Eddie Howe possède un parcours d'entraîneur qui mérite qu'on s'y attarde, d'autant plus qu'il n'a pas atteint le statut qu'il occupe actuellement en prenant en charge d'emblée l'un des grands clubs, mais qu'il s'est frayé un chemin progressivement à travers des expériences remplies de défis.

En janvier 2009, Howe a pris les rênes de Bournemouth dans des circonstances extrêmement difficiles, alors que le club était menacé de relégation de la deuxième division anglaise. Mais il a réussi à inverser la tendance et a mené l'équipe dans une ascension exceptionnelle qui s'est achevée par l'accession à la Premier League en 2015.

L'exploit ne s'est pas limité à la montée, puisque l'entraîneur anglais a réussi à installer durablement Bournemouth parmi les clubs de l'élite, malgré des moyens limités par rapport aux concurrents, avant de quitter le club pour la deuxième fois en 2020.

Un an plus tard, Howe a obtenu une nouvelle opportunité avec Newcastle United, qui souffrait d'un recul des résultats et luttait pour éviter la relégation. Mais il a réussi à changer la réalité de l'équipe de manière remarquable.

Il a ramené le club dans le cercle de la compétition, l'a mené à la qualification pour la Ligue des champions à deux reprises, et a également remporté avec lui la Carabao Cup en 2025, mettant fin à une attente de 56 ans depuis le dernier grand sacre de l'équipe.

Ces expériences confèrent à Howe un capital important d'expérience dans la gestion des équipes qui ont besoin d'une reconstruction, un point qui pourrait le rendre adapté à la mission de Manchester United, qui ne souffre pas seulement d'un recul des résultats, mais a aussi besoin de reformer son identité technique et de retrouver une culture de la compétition.

Un public divisé : Howe manque-t-il du prestige de Manchester United ?

Malgré les succès réalisés par Howe, l'évocation de son nom pour succéder à Carrick n'a pas fait l'unanimité dans les milieux liés à Manchester United.

Une partie du public estime que l'entraîneur âgé de 48 ans ne possède pas le poids médiatique ou l'historique d'entraîneur qui le qualifierait pour assumer la responsabilité d'un club de la dimension de Manchester United, et pense que l'équipe a besoin d'une personnalité d'entraîneur plus réputée et expérimentée dans la gestion des stars et de la pression liée à la lutte pour les grands titres.

Le scepticisme s'est étendu à certaines anciennes stars du club, puisque Paul Scholes et Nicky Butt n'ont pas montré un grand enthousiasme pour l'idée de nommer Howe, lors de leurs échanges dans leur podcast, bien qu'ils aient auparavant soutenu son recrutement lorsque Ruben Amorim a été limogé en janvier dernier.

En revanche, Roy Keane a figuré parmi les voix favorables à l'entraîneur anglais, estimant qu'il pourrait être un choix approprié pour diriger l'équipe. Plusieurs anciens joueurs de Premier League l'ont également recommandé, parmi lesquels Darren Bent, Gareth Barry et Jack Wilshere.

Cette divergence reflète la difficulté d'évaluer les candidats pour entraîner Manchester United. Certains considèrent la notoriété de l'entraîneur et son palmarès avec les grands clubs, tandis que d'autres se concentrent sur sa capacité réelle à développer les joueurs, à améliorer le niveau de jeu et à construire une équipe capable de rivaliser.

Au final, le débat populaire ne sera pas le seul élément décisif pour déterminer l'avenir de Carrick ou l'identité de son successeur, car la responsabilité principale incombe au directeur général Omar Berrada, au directeur sportif Jason Wilcox et au directeur du recrutement Christopher Vivell.

La décision de la direction concernant l'avenir de Carrick devrait être la première étape de ce dossier, tandis que le résultat du match contre Chelsea samedi pourrait influencer la direction que le club empruntera durant la prochaine étape.

La facture du départ et du recrutement : l'obstacle financier devant Manchester United

Le choix du nouvel entraîneur ne sera pas une décision uniquement technique. Les calculs financiers entreront fortement en ligne de compte pour déterminer l'identité de l'homme qui dirigera Manchester United.

En cas de départ de Carrick, le club devra régler ses dus financiers ainsi que ceux de son staff, avant de passer à l'étude des coûts liés au recrutement d'un nouveau technicien.

Les calculs ne s'arrêtent pas là, car le recrutement d'Eddie Howe pourrait nécessiter le versement d'une indemnité financière à Newcastle United, conformément aux conditions incluses dans l'accord entre les deux parties lors de son départ du club durant l'été.

Plusieurs sources ont indiqué à « BBC Sport » que Newcastle avait mis en place un mécanisme d'indemnisation dégressif, dans le but de protéger ses intérêts si Howe décidait de rejoindre directement un autre club, le montant exigé diminuant au fil du temps.

Selon les informations disponibles, le montant de l'indemnité a débuté à 6 millions de livres sterling, avant de baisser de moitié, pour atteindre actuellement environ 3 millions de livres sterling.

Ce montant est lié à un calendrier qui se termine, selon les informations qui circulent, avant la fin de la saison en cours. Après cela, tout club ou sélection pourra recruter Howe sans avoir à verser d'indemnité à Newcastle.

Sur le plan financier, le versement de 3 millions de livres sterling pourrait ne pas représenter un véritable obstacle pour Manchester United, au regard du volume de dépenses auquel le club est habitué sur le marché des transferts.

Mais la question dépasse la seule valeur de l'indemnité, d'autant que la direction a dépensé des sommes importantes ces dernières années pour nommer et limoger des entraîneurs, sans réussir à atteindre la stabilité technique recherchée.

Pour cette raison, Berrada et Wilcox devront aborder le dossier avec prudence, et éviter de se lancer dans une nouvelle expérience coûteuse qui ne garantit pas l'amélioration attendue.

Les prérogatives et la structure administrative : Howe acceptera-t-il de renoncer à son influence ?

C'est peut-être là le point le plus sensible dans l'éventualité d'un passage de Howe à Manchester United, car l'entraîneur anglais avait l'habitude de disposer d'une large influence sur les aspects sportifs au sein des clubs qu'il a entraînés, y compris une participation déterminante aux décisions de recrutement.

À Bournemouth, le rôle de Howe ne se limitait pas à l'élaboration des plans tactiques et à la gestion des matchs, mais s'étendait au choix des joueurs adaptés à son projet, ce qui a aidé le club à recruter des noms comme Nathan Aké, Callum Wilson et Tyrone Mings, avant de les vendre par la suite et de réaliser des bénéfices financiers importants.

À Newcastle, il a joué un rôle de premier plan dans le recrutement de Bruno Guimarães, Anthony Gordon, Sandro Tonali et Alexander Isak, des transferts qui ont contribué à élever le niveau technique de l'équipe et à augmenter sa valeur marchande.

Son influence ne s'est pas arrêtée à l'attraction des joueurs, puisqu'il a également réussi à développer d'autres éléments au sein de l'équipe, comme Dan Burn, Lewis Hall et Tino Livramento, dont certains ont fini par représenter l'équipe première d'Angleterre.

Mais la situation à Manchester United est différente, car le club possède une structure administrative claire comprenant Omar Berrada, Jason Wilcox et Christopher Vivell, ce qui signifie que le nouvel entraîneur n'obtiendra pas nécessairement les larges prérogatives dont il avait l'habitude dans ses expériences précédentes.

Une question importante émerge ici : Howe sera-t-il prêt à travailler au sein d'un système où les responsabilités sont réparties entre la direction sportive et le staff technique, ou ressentira-t-il la réduction de son influence comme un obstacle à la mise en œuvre de ses idées ?

Cela dit, travailler avec un directeur sportif ne semble pas être quelque chose d'étranger pour lui ; il a déjà collaboré avec Richard Hughes et Neil Blake à Bournemouth, et a également travaillé à Newcastle avec des personnalités dirigeantes de premier plan, parmi lesquelles Dan Ashworth, Amanda Staveley et Mehrdad Ghodoussi.

Par conséquent, le passage à la structure administrative d'Old Trafford ne serait pas nécessairement une expérience inhabituelle, mais la véritable différence pourrait résider dans l'ampleur de l'ingérence administrative et la nature de la répartition des prérogatives au sein de l'un des plus grands clubs du monde.

Wilcox préfère Howe, Nagelsmann en concurrence pour le poste

Au niveau des candidatures au sein de Manchester United, il semble que le nom de Howe bénéficie d'un intérêt évident de la part de certains responsables, mais il n'y a pas d'accord total sur l'identité de l'entraîneur le plus adapté pour diriger le prochain projet.

Les rapports indiquent que Jason Wilcox, le directeur sportif, penche pour le recrutement de Howe, et voit en lui une option capable de répondre aux exigences de la Premier League et de reconstruire l'équipe.

En revanche, Christopher Vivell, le directeur du recrutement, préfère s'orienter vers l'Allemand Julian Nagelsmann, ancien entraîneur du Bayern Munich et de la sélection allemande, qui représente une option différente en termes de philosophie d'entraînement et d'expérience européenne.

Les recommandations devraient être présentées au directeur général Omar Berrada, avant que la décision finale ne parvienne au copropriétaire Sir Jim Ratcliffe et aux coprésidents Joel et Avram Glazer.

L'importance du choix ne se limite pas à la détermination du nom du nouvel entraîneur, mais révélera aussi la nature du projet que la direction veut appliquer, et si elle accordera la priorité à un entraîneur possédant une large expérience en Premier League, ou si elle cherchera une personnalité d'entraîneur dotée d'une vision tactique différente et capable de rivaliser dans les grandes compétitions.

Par ailleurs, le climat négatif entourant la candidature de Howe ne semble pas lié à des raisons purement techniques, car il a coïncidé avec une colère du public à l'égard de Wilcox, surtout après la défaite à domicile face à Bournemouth sur un score de trois buts à zéro, et les critiques qui ont suivi à l'encontre des décisions administratives et sportives.

L'héritage absent de Ferguson : le plus grand défi n'est pas de changer d'entraîneur

Derrière le débat qui fait rage autour de Carrick, Howe et Nagelsmann, se cache une crise plus profonde liée à la capacité de Manchester United à construire un projet sur le long terme, à une époque où la continuité d'un entraîneur est devenue chose rare dans le football moderne.

Sir Alex Ferguson demeure l'exemple le plus marquant de ce que peut accomplir la stabilité technique, après avoir bâti une carrière exceptionnelle avec Aberdeen, avant de rejoindre l'Angleterre pour prendre en charge Manchester United en novembre 1986.

Mais le club n'a pas réussi, depuis le départ de Ferguson, à trouver une personnalité capable de reproduire ce modèle, malgré la succession de nombreux entraîneurs et la diversité des écoles techniques que chacun d'eux a tenté d'appliquer.

La frustration s'est accrue chez les supporters à l'égard des décisions prises depuis l'acquisition par Ratcliffe d'une participation minoritaire dans le club début 2024, d'autant que la direction a accordé son soutien à plusieurs entraîneurs, parmi lesquels Erik ten Hag, Ruben Amorim et Michael Carrick, sans atteindre la stabilité espérée.

Une partie des supporters estime que le problème ne concerne pas uniquement l'entraîneur, mais la structure administrative et la manière de gérer le dossier des recrutements, en plus de la difficulté de former une équipe homogène à partir de joueurs recrutés durant différentes périodes d'entraînement.

L'équipe actuelle porte l'héritage de six anciens entraîneurs permanents, chacun avec sa philosophie, son style et ses exigences techniques, ce qui rend la mission de tout nouvel entraîneur plus complexe.

De ce fait, Howe pourrait se retrouver face à un défi qui dépasse l'amélioration des résultats ou le rétablissement de la discipline dans le vestiaire ; il serait tenu d'unifier un groupe de joueurs qui n'ont pas tous été choisis selon une seule vision technique, tout en travaillant au sein d'un système administratif qui ne lui accorde pas nécessairement le contrôle total sur les décisions de construction de l'équipe.

Au final, Eddie Howe apparaît comme un candidat évident pour succéder à Carrick, tout comme il pourrait être l'un des noms sérieusement évoqués pour entraîner la sélection anglaise si le poste venait à se libérer.

Mais la vraie question n'est pas de savoir si Howe est un bon entraîneur, car il l'a déjà prouvé avec Bournemouth et Newcastle, mais de savoir si Manchester United possède l'environnement adéquat pour faire réussir son expérience, et si l'entraîneur lui-même est prêt à se lancer dans une aventure qui pourrait être la plus grande de sa carrière.

Howe pourrait être l'homme capable de reconstruire Manchester United, mais sa nomination ne suffira pas si les problèmes administratifs et techniques qui ont fait tomber ses prédécesseurs persistent. C'est peut-être là la vérité que Ratcliffe et sa direction doivent trancher avant de choisir le nouveau nom.