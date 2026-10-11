Un cauchemar sans fin : Flick place une star du Barça dans une situation embarrassante

Alejandro Balde se retrouve dans une impasse à Barcelone, après être resté cloué sur le banc face à Getafe, nouvel indice du recul de son statut au sein de l'équipe et de la difficulté qu'il éprouve à obtenir du temps de jeu sous la direction de l'entraîneur Hansi Flick.

Selon le journal espagnol « As », la rencontre face à Getafe constituait une occasion idéale pour Balde de rebattre les cartes, s'il existait encore une possibilité d'améliorer sa situation, d'autant que Flick a aligné presque tous les joueurs qui n'avaient pas rejoint leurs sélections durant la trêve internationale : Joan Garcia et Eric, revenu de Wembley sans avoir joué, ainsi que Gerard Martin, Gavi et Gabriel Jesus ont débuté la partie dans le onze de départ.

Et bien que Xavi Espart ait rejoint la sélection espagnole des moins de 21 ans, le joueur issu de l'académie du club a lui aussi débuté la rencontre comme titulaire.

Mais Balde n'a pas joué une seule minute face à Getafe, après avoir passé tout l'été dans une situation instable, lorsque Flick l'avait averti que son statut au sein de l'équipe avait changé et qu'il risquait de se retrouver sans temps de jeu. L'entraîneur allemand l'avait même écarté du groupe pour le match contre Elche afin de lui laisser l'occasion de réfléchir à sa situation.

Balde a finalement décidé de rester au Barça, peut-être en espérant que les circonstances évoluent, mais cela ne s'est pas produit : il n'a disputé que 12 minutes symboliques lors d'un match déjà plié face à Racing, et il se retrouve désormais très loin derrière Xavi Espart et Joao Cancelo dans la hiérarchie des options disponibles au poste de latéral gauche.

À l'approche du mercato hivernal, Balde devra prendre une décision concernant son avenir, surtout qu'il n'a pas réussi à régler les choses comme il le fallait avec son agent Jorge Mendes l'été dernier.

Et il semble que l'avenir de Balde ne s'écrira pas à Barcelone dans les conditions actuelles, bien qu'il ait affiché un niveau très remarquable lors de la saison 2022-2023, où il a délivré 7 passes décisives sous la direction de Xavi, et lors de la saison 2024-2025, durant laquelle il a offert 10 passes décisives sous les ordres de Flick.

Le maintien en poste de l'entraîneur allemand pourrait encore compliquer la situation de Balde, d'autant que le joueur a comptabilisé la saison dernière 7 passes décisives de moins que lors de l'exercice précédent.



