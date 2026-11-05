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AFC Ajax v Atalanta BC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Tim Ursinus
Traduit par

Un attaquant de l’Ajax agacé par Marc-Andre ter Stegen : « J’ai très envie de le frapper »

Eredivisie
Ajax
Allemagne
UEFA Nations League A
M. ter Stegen

Marc-André ter Stegen démontre à nouveau régulièrement toute sa classe à l’Ajax Amsterdam. Son coéquipier Tolu Arokodare vient de faire l’éloge du gardien d’une manière pour le moins insolite.

« Ter Stegen me rend fou à l’entraînement », a déclaré l’attaquant au quotidien belge Het Laatste Nieuws, avant de préciser : « Parfois, c’est incroyablement frustrant de le voir arrêter tir après tir. Dans ces moments-là, on a envie de le frapper. »

Si ces propos ressemblent à première vue à une menace, ils se veulent pourtant exclusivement élogieux. Le joueur de 34 ans, prêté cet été par le FC Barcelone à l’Ajax Amsterdam, est le numéro un incontesté du club. En 14 apparitions, il a gardé sa cage inviolée à quatre reprises et a déjà évité plusieurs buts grâce à des parades exceptionnelles.

Ce fut encore le cas samedi : grâce à un arrêt, il a préservé la victoire 1-0 de son équipe face à l’AZ Alkmaar, acquise sur un but d’Arokodare, en empêchant une égalisation tardive. Il s’agissait également du premier succès de ce club historique contre son rival depuis cinq ans. Ter Stegen a néanmoins déjà connu quelques moments d’incertitude depuis son arrivée.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Marc-Andre ter Stegen : numéro un provisoire sous Jürgen Klopp

Malgré cela, le sélectionneur Jürgen Klopp l’a désigné numéro un provisoire. Le gardien n’a toutefois joué que lors des débuts du successeur de Jürgen Klopp, face aux Pays-Bas à Amsterdam (1-1). Il a cédé sa place à Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) lors de la défaite 0-1 contre la Grèce, puis n’a pas fait partie de la deuxième liste. Jonas Urbig (Bayern Munich) a obtenu la confiance lors des deux rencontres et y a répondu par de solides prestations.

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La saison passée, après de nombreuses blessures graves ainsi que de bruyants remous en coulisses, ter Stegen avait perdu sa place de titulaire et son brassard de capitaine au Barça. Il avait alors rejoint le Girona FC en prêt pendant l’hiver pour préserver ses chances de participer à la Coupe du monde. Mais après seulement deux apparitions, une grave blessure musculaire à la cuisse, qui avait même nécessité une opération, l’avait stoppé.

Comme on le sait, il n’a pas été retenu et, pour couronner le tout, ter Stegen n’a pas non plus réussi à se maintenir avec Girona. C’était la première relégation de sa carrière. À Amsterdam, il peut en revanche de nouveau rêver de titres.

L’Ajax occupe la deuxième place de l’Eredivisie, à un seul point du leader, le Feyenoord Rotterdam. En Ligue Conférence, après une défaite initiale contre le Hajduk Split, le club s’est récemment imposé 2-0 face à l’Atalanta Bergame. Il affrontera le FC Midtjylland jeudi.

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